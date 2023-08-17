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16:09 17.08.2023

Зеленський затвердив рішення РНБО про призначення керівниками ТЦК бойових офіцерів

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Зеленський затвердив рішення РНБО про призначення керівниками ТЦК бойових офіцерів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким набуває чинності рішення Ради національної безпеки і оборони від 11 серпня "Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України".

Документ №491/2023 оприлюднено на сайті президента.

Указ набуває чинності з дня оприлюднення. Контроль виконання рішення РНБО покладається на секретаря РНБО.

Як повідомлялося, РНБО 11 серпня розглянула результати перевірки територіальних центрів комплектування. За підсумками розгляду РНБО рекомендувала головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, після проходження ними перевірки СБУ.

Офісу генерального прокурора спільно з НАЗК і ДБР рекомендовано вжити додаткових заходів щодо протидії вчиненню корупційних правопорушень посадовими особами ТЦК.

 

Теги: #офіцери #тцк

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