Україна приєдналася до найбільшої у світі організації офіцерів резерву CIOR

Україна набула асоційованого членства в найбільшій у світі організації офіцерів резерву країн НАТО (Confédération Interalliée des Officiers de Réserve, CIOR), про це було офіційно оголошено у п'ятницю в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомило Міністерство оборони України.

"Це історичний крок, який мав відбутися ще 23 роки тому. Приєднання до CIOR відкриває для України нові можливості, перш за все – у розвитку сил резерву та поглибленні співпраці з НАТО", – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Він наголосив, що Україна готова не лише переймати найкращі практики союзників, а й ділитися власним унікальним досвідом у підготовці резервістів та організації оборони.

Президент CIOR полковник Йорн Буо привітав Україну з набуттям асоційованого членства, відзначивши важливість обміну знаннями та навичками між резервістами країн НАТО та держав-партнерів.

"Ми щиро вітаємо українських резервістів у нашій спільноті. Нам є чому вчитися одне в одного, а обмін цінностями, знаннями, навичками та безцінним реальним досвідом принесе користь усім учасникам і зміцнить основи наших свобод та безпеки", – наголосив він.

Як інформує відомство, рішення про приєднання України було одноголосно підтримане керівниками національних асоціацій офіцерів резерву країн Альянсу. Нині серед держав-партнерів НАТО лише Україна, Швейцарія та Австрія мають статус асоційованих членів CIOR.