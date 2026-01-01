Набув чинності новий порядок проведення військової підготовки офіцерів запасу

Фото: https://18-24.army.gov.ua/

1 січня 2026 року набрав чинності новий порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу.

Згідно з постановою Кабміну №1612 від 5 грудня 2025 року, підготовку офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я, пройшли професійний психологічний відбір та успішно склали вступні випробування, а в обов’язковому порядку — громадяни України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, та пройшли відбір.

Перелік медичних та фармацевтичних спеціальностей, за якими здійснюється обов’язкова підготовка офіцерів запасу, визначається Міністерством охорони здоров’я.

Зазначається, що відмова здобувачів вищої освіти за медичною або фармацевтичною спеціальністю, які визнані придатними до військової служби, від проходження підготовки офіцерів запасу є підставою для їх відрахування із закладу вищої освіти.

Згідно з порядком, громадяни України проходять підготовку офіцерів запасу за умови відповідності спеціальностей, які вони мають або за якими здійснюється їх підготовка у закладі вищої освіти, військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.

Документом визначено, що метою проведення підготовки офіцерів запасу є забезпечення Збройних сил, інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов’язку у запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві, здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Підготовка офіцерів запасу проводиться у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах (у військових інститутах, на факультетах (кафедрах) військової підготовки, кафедрах медицини катастроф та військової медицини) закладів вищої освіти.