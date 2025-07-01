Термін базової загальної підготовки військовослужбовців буде збільшено на 2 дні – нарада у Сирського

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів щомісячну службову нараду щодо підвищення якості підготовки у ЗСУ, посилення безпеки у навчальних центрах та інших проблемних питань.

"Термін базової загальної підготовки буде збільшено – до 51 дня (порівняно з 49 днями наразі). Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника. Це – одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується", - зазначив Сирський на сторінці у Facebook.

Крім того, ведеться робота над розвитком базової підготовки в тилових смугах бригад.

"Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід’ємною складовою їхньої бойової готовності", - наголосив Сирський.

Він також заслухав звіти щодо реалізації заходів захисту навчальних центрів від повітряних ударів противника.

"Моя безумовна вимога – забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено! На локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються", - додав головнокомандуючий.

Він також наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги.