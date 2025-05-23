Комітет Ради здоров’я нації підтримав законопроект про відновлення обов’язкової військової підготовки для студентів-медиків

Парламентський комітет здоров’я нації, меддопомоги та медстрахування підтримав ініційований Міністерством охорони здоров'я України законопроект про відновлення обов’язкової військової підготовки для студентів-медиків.

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні в п’ятницю, розглянувши законопроект №13276, який передбачає відновлення обов’язкової військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для здобувачів освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Як зазначається в висновку комітету, з 2006 року в Україні було запроваджено військову підготовку студентів вищих медичних навчальних закладів за програмою офіцерів запасу медичної служби на добровільних засадах, наслідком чого стала ліквідація військових навчальних підрозділів у переважній кількості вищих медичних навчальних закладів.

Таким чином, на сьогодні лише 5% здобувачів медичної та фармацевтичної освіти проходять таку підготовку, і виключно на добровільних засадах. Це істотно обмежує кількість офіцерів запасу медичної служби, які можуть бути призначені на посади в особливий період.

"Це призвело до того, що Україна відчула гострий дефіцит кадрів за військово-медичними та військово-фармацевтичними спеціальностями для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Це зумовлює необхідність збільшення контингенту здобувачів вищої освіти, які проходитимуть таке навчання, та розширення мережі кафедр військової підготовки у закладах вищої освіти", - зазначає комітет.

Комітет ухвалив рішення рекомендувати парламентському комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримати законопроект та рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу у першому читанні.

Прикінцеві положення законопроєкту передбачають, що закон вводитиметься в дію з 1 січня 2026 року.