В Україні приватними коштами планують відкрити комплексний центр військово-цивільної підготовки – співзасновник Backyard Camp

В Україні планується створити сучасний центр військово-цивільної підготовки, який має стати одним з наймасштабніших у своєму роді та сприяти залученню до такої підготовки якомога більше людей, переведенню її на якісно новий рівень, повідомив військовий і співзасновник тренувального центру та комплексної військово-освітньої платформи Backyard Camp (Київська обл.) Артем Веселов.

"Наша мета – створити бенчмарк українського підготовчого комплексу й центру військово-цивільної освітньої платформи. Ми прагнемо змінити парадигму сприйняття полігонів і навчання, адаптувати її для звичайних людей. Наразі ми вже майже закінчили проєктну документацію і подаємося на отримання дозвільних документів для початку будівельних робіт. Також працюємо над тим, щоб мати дозволи на проведення навчань з базової вогневої підготовки", – сказав він в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Веселова, планується створити комплекс з усією необхідною інфраструктурою, тиром, тренувальним майданчиком, смугою перешкод, а також з адміністративними будівлями з локер-румами, роздягальнями, з інфраструктурою під військових і цивільних, з невеличкими магазином та фудкортом.

Він додав, що на новий центр екстраполюється весь досвід створення Backyard Camp, який Веселов заснував з початком війни у 2022 році разом з партнером Дмитром Зубковим, але він буде більш комплексним.

"Ми бачимо наш основний трафік і людей, готових долучатися до тренувань, підписувати контракти, мобілізуватися через таку лагідну форму, через сервіс, через наше ставлення та професійність інструкторів, через якість наданої послуги. І в людей ламається посткомуністичний асоціативний ряд з полігонами, з навчаннями, пов'язаними з армією та війною. Одним словом, новий центр має бути прям бенчмарк", – пояснив військовий.

Щодо джерел фінансування центру Веселов повідомив: "Це кошти власні та допомога партнера, про якого ми розповімо у день його відкриття".

Він пояснив, що назвати остаточний обсяг фінансування наразі неможливо, але вказав, що вартість відносно простої конструкції – одного стрілецького рубежа на полігоні – обходиться приблизно від півмільйона гривень.

Якщо будувати рубіж як напівзакритий тир, як співзасновники проєкту роблять зараз, то "витрати сміливо можна помножити на два, а то й на два з половиною".

Плюс до цього, за словами Веселова, великою метою партнерів є досягнення на майданчику певного ступеню інклюзивності.

"У мене дуже багато побратимів, котрі пересуваються на колісних кріслах, і ми хотіли б, щоб всі елементи будівлі й споруд підготовчого центру були з доступом для людей з особливими потребами. І це також здорожчує проєкт. Такого ніхто ще не робив, розумієте? Тому сказати зараз, скільки це коштуватиме навіть теоретично, вкрай важко", – зауважив він.

Відкрити новий центр планувалося вже давно, але, як каже Веселов, ініціатори проєкту зіткнулися з низкою перепон, пов'язаних з організацією роботи на рівні місцевої влади і складнощів з бюрократією.

"Відкрити полігон – це дуже великий головний біль через складність отримання дозвільних документів (…). Документ, який можна розглянути за день і прийняти рішення, місцеві органи через складність процедур можуть розглядати довше. Зрозуміло, для чого це робиться. Але ми не хочемо йти цим шляхом. Ми хочемо це пройти абсолютно легально, правильно. Ми хочемо своїм прикладом зробити продукт, який можна буде масштабувати. Тобто взяти наш кейс і, маючи охочих меценатів чи організації, розвивати його в інших областях чи містах", – пояснив Веселов.

Довідка: Співрозмовник агентства – військовий Артем Веселов – переконаний, що в умовах російсько-української війни якомога більше українців має набувати навичок володіння зброєю, опановувати основи цивільної оборони та, в разі чого, бути готовими до військової служби. З цією метою й було створено неприбутковий проєкт оборонної підготовки Backyard Camp. Сьогодні серед його інструкторів – українські військовослужбовці з бойовим досвідом, зокрема представники "Азову", а також іноземні фахівці з НАТО, Французького легіону, Армії оборони Ізраїлю, Армії США, спецпідрозділу ВМС США "Морські котики". Покращують свої навички тут і військові. Як зазначив Веселов в інтерв’ю, підготовку в Backyard Camp вже пройшло приблизно 3 тис. осіб.

Співзасновники проєкту впевнені: осучаснення підготовки до військової реальності посилює спроможність українського спротиву в цілому.