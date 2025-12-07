Росія ракетно-дроновим ударом знищила розподільчий центр фармдистриб’ютора "БаДМ"

Росія ракетно-дроновим ударом у ніч на 6 грудня знищила у місті Дніпро розподільчий центр одного з двох найбільших фармдистрибʼюторів України компанії "БаДМ".

"Це вже третій випадок прицільних атак російської федерації на фармацевтичну інфраструктуру БаДМ. Ці удари створюють серйозні ризики для стабільного постачання лікарських засобів в Україні", – йдеться у повідомлені компанії у Facebook.

В коментарі виданню "Економічна правда" БаДМ заявила, що в результаті атаки було знищено запасів лікарських засобів та виробів медичного призначення на суму понад 5 млрд грн, а логістичний комплекс загальною площею понад 43 тис. кв. м повністю зруйнований.

"БаДМ продовжує працювати у звичайному режимі. Наразі відбувається зміна логістичної моделі, і ми робимо все можливе, щоб мінімізувати вплив на доступність ліків та забезпечити безперебійне постачання для аптек і лікувальних закладів по всій країні, включаючи найвіддаленіші та прифронтові населені пункти України", – зазначила компанія у Facebook.

"Ми не здамося… Тримаємося разом. Відбудовуємося. Переможемо", – додали в "БаДМ".

Згідно з даними системи YouControl, виручка "БаДМ" за 9 місяців цього рок склала 52,91 млрд грн, що на 7,6% більше, аніж за аналогічний період минулого року, тоді як чистий прибуток скоротився на 33,8% – до 2,18 млрд грн.

В балансі вартість товарних запасів компанії на кінець вересня цього року, як і на початок року, складала біля 9 млрд грн.

Власниками компанії, згідно даних YouControl, є Олександр Дитятковський – 50% та Олександр Володимирович та Ігор Олександрович Суходольські – по 25% (всі з Дніпра).

Джерело: https://www.facebook.com/badm.company

https://epravda.com.ua/biznes/rosiyani-znovu-zruynuvali-sklad-z-likami-815105/