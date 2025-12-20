Чоловік загинув на Харківщині через ворожий обстріл, під завалами може бути жінка

Мирний мешканець загинув через обстріл окупантами в п’ятницю с. Подоли Купʼянського району Харківської області, повідомив начальник районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

"Внаслідок ворожого обстрілу загинув 54-річний чоловік, під завалами в підвалі знаходиться 52-річна жінка. Інформація уточнюється", - написав Канашевич на своїй сторінці у Facebook.

Він також повідомив, що в суботу, о 6:20, обстрілу зазнав Куп’янськ-Вузловий. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.