Інтерфакс-Україна
Події
18:56 23.12.2025

Окупанти обстріляли Нікополь і 4 громади району, постраждала місцева жителька – ОВА

1 хв читати

86-річна жителька Нікопольського району Дніпропетровської області постраждала під час дроново-артилерійської атаки з боку російських окупантів у вівторок, повідомив в.о. начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"На Нікопольщині під ворожим ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Противник поцілив FPV-дронами та артилерією. Постраждала 86-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені підприємство, кафе, 16 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто", - написав він у Телеграм.

Також окупанти завдали дронового удару по Криворізькому району, де зафіксовані руйнування на автозаправній станції, повідомив Гайваненко.

Теги: #гайваненко #дніпропетровська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:48 21.12.2025
В Миколаївській області пошкоджено склад з гуманітарною допомогою — ОВА

В Миколаївській області пошкоджено склад з гуманітарною допомогою — ОВА

12:29 20.12.2025
Чоловік загинув на Харківщині через ворожий обстріл, під завалами може бути жінка

Чоловік загинув на Харківщині через ворожий обстріл, під завалами може бути жінка

09:09 19.12.2025
Через російськи обстріли в Одесі знеструмлений житловий масив, є руйнування житла – ОВА

Через російськи обстріли в Одесі знеструмлений житловий масив, є руйнування житла – ОВА

09:14 17.12.2025
Чоловіка було поранено у Херсоні через російський обстріл – МВА

Чоловіка було поранено у Херсоні через російський обстріл – МВА

11:34 16.12.2025
Через удари РФ без світла вся підконтрольна Україні частина Донеччини з майже 430 тис. споживачів - Міненерго

Через удари РФ без світла вся підконтрольна Україні частина Донеччини з майже 430 тис. споживачів - Міненерго

09:26 16.12.2025
Ворожий БпЛА атакував фермерське господарство на Чернігівщині, загинула худоба - ОВА

Ворожий БпЛА атакував фермерське господарство на Чернігівщині, загинула худоба - ОВА

18:57 15.12.2025
На Нікопольщині загинув цивільний через ворожі обстріли

На Нікопольщині загинув цивільний через ворожі обстріли

11:15 14.12.2025
На Донеччини з лінії фронту евакуйовано ще 167 людей, у тому числі 25 дітей – ОВА

На Донеччини з лінії фронту евакуйовано ще 167 людей, у тому числі 25 дітей – ОВА

10:51 14.12.2025
Щонайменше четверо поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя – ОВА

Щонайменше четверо поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя – ОВА

09:27 12.12.2025
Ворожа атака забрала життя жителя Павлограда, ще четверо постраждали

Ворожа атака забрала життя жителя Павлограда, ще четверо постраждали

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська

На 2026р заплановано суттєво розширити проєкт "Центрів життєстійкості" - Музиченко

Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

Понад 75% роботодавців витримують квоту працевлаштування осіб з інвалідністю, є випадки, коли "працюють" трудові книжки - Музиченко

Музиченко: дуже великий виклик - значна частка первинного протезування, але галузь зробила великий скачок

ОСТАННЄ

Віцеміністр розвитку Деркач очолить делегацію в комітеті про спільний авіапростір з ЄС – указ

У Німеччині затримали громадянина України, який підозрюється у підготовці диверсій на користь РФ

Оприлюднені Мін'юстом США документи свідчать, що Трамп вісім разів користувався приватним літаком Епштейна

Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів – Шмигаль

Окупанти завдали удару по підприємству під Кременчуком, 2 поранених - обладміністрація

Депутати просять прем'єра вжити невідкладних заходів щодо затвердження фінплану "Енергоатому" на 2025р

ЦВК вперше за час повномасштабного вторгнення відновила роботу реєстру виборців - Арахамія

Генштаб: з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська

Зеленський та фон дер Ляєн домовилися про додаткові контакти найближчими днями

Понад 20 підземних шкіл планується здати у Харківській області до кінця року – Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА