Окупанти обстріляли Нікополь і 4 громади району, постраждала місцева жителька – ОВА

86-річна жителька Нікопольського району Дніпропетровської області постраждала під час дроново-артилерійської атаки з боку російських окупантів у вівторок, повідомив в.о. начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"На Нікопольщині під ворожим ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Противник поцілив FPV-дронами та артилерією. Постраждала 86-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені підприємство, кафе, 16 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто", - написав він у Телеграм.

Також окупанти завдали дронового удару по Криворізькому району, де зафіксовані руйнування на автозаправній станції, повідомив Гайваненко.