Приватні центри військової підготовки населення на сьогодні можуть бути тільки соціальними проєктами – співзасновник Backyard Camp

Комерційний формат центру військово-цивільної підготовки в Україні поки не спрацьовує, насамперед через низьку платоспроможність населення, але це питання можна буде розглядати після закінчення активної фази бойових дій, вважає військовий і співзасновник діючого з початку війни у 2022 році тренувального центру та комплексної військово-освітньої платформи Backyard Camp (Київська область) Артем Веселов.

"До нас зверталися не раз за консультаціями. Але запити були, скоріше, про бізнес-модель. А тут немає бізнесу. Якщо дивитися на цей проєкт як на бізнес, то люди будуть дуже розчаровані. Формат благодійної, соціальної ініціативи – так, це можливо. Комерційний – не дуже релевантно зараз, тому що платоспроможність людей і кількість цивільних, які можуть собі дозволити володіти зброєю, постійно тренуватися, платити якісь кошти за оренду ділянки чи якісь персональні тренування, дуже мала", – сказав Веселов в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, у ньому Веселов зазначив, що він разом з партнерами працює над створенням нового сучасного центру військово-цивільної підготовки, який має стати одним з наймасштабніших у своєму роді та сприяти залученню до такої підготовки якомога більше людей і переведенню її на якісно новий рівень. Джерелами його фінансування будуть власні кошти ініціаторів проєкту та партнера, якого обіцяють назвати під час відкриття центру.

За словами співзасновника Backyard Camp, метою проєкту є насамперед адаптація населення України до війни, розробка моделей тренування, спрямованих на підготовку до реальності й підвищення якості навичок та знань.

"Це дуже важко монетизувати наразі. Я думаю, що економічну модель можна увімкнути в цьому кейсі трошки пізніше, після закінчення активної фази бойових дій", – зауважив військовий.

При цьому новий майданчик його співзасновники бачать, як місце тренування українських цивільних та військових, а також іноземних, які, на думку Веселова, будуть зацікавлені перейняти український досвід участі у бойових діях.

"Цей проект також важливий з точки зору залучення ветеранів і військових, зокрема поранених. Я, наприклад, зараз через поранення не можу брати активну участь у бойових діях. Але можу вести певну адміністративну діяльність: планувальну, стратегічну, тактичну, операційну. І якби мав якісь спеціалізовані знання, то міг би їх передавати", – пояснив Веселов, додавши, що таким чином, "ми створюємо спільноту, обмінюємося досвідом, створюємо робочі місця та залучаємо до діяльності ветеранів".

Він акцентував, що є дуже велика потреба в таких центрах, але це в Україні глобально не дуже розвинуто.

"Ми всім кажемо, що потрібно тренуватися, де можливо і з ким можливо. Необовʼязково в нас. Порівнювати інструкторів, техніки – адже вони у всіх різні. Наша мета – колективний розвиток культури оборони серед українського населення. Тому ми радимо цю тему розвивати", – наголосив військовий.

Щодо створення нового центру підготовки, то, як вже повідомлялося з посиланням на Веселова, його ініціатори мають на меті створити бенчмарк українського підготовчого комплексу й центру військово-цивільної освітньої платформи. Наразі співзасновники платформи майже закінчили проєктну документацію і подаються на отримання дозвільних документів для початку будівельних робіт, а також працюють над тим, щоб мати дозволи на проведення навчань з базової вогневої підготовки.

Веселов додав, що на новий центр екстраполюється весь досвід створення Backyard Camp, але він буде більш комплексним.

На його думку, через сервіс, професійність інструкторів та якість наданої послуги люди готові долучатися до тренувань, підписувати контракти й мобілізуватися, бо у них ламається посткомуністичний асоціативний ряд з полігонами, з навчаннями, пов'язаними з армією та війною.

Неприбутковий проєкт оборонної підготовки Backyard Camp був створений Веселовим разом з партнером Дмитром Зубковим. Сьогодні серед інструкторів Backyard Camp – українські військовослужбовці з бойовим досвідом, зокрема представники Азову, а також іноземні фахівці з НАТО, Французького легіону, Армії оборони Ізраїлю, Армії США, спецпідрозділу ВМС США "Морські котики". Покращують свої навички тут і військові. Підготовку в Backyard Camp вже пройшли приблизно 3 тисячі осіб.

Співзасновники проєкту впевнені, що осучаснення підготовки до військової реальності посилює спроможність українського спротиву в цілому.