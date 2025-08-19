Інтерфакс-Україна
21:19 19.08.2025

До кінця серпня підготують щонайменше 30 тис. місць для переселенців в Києві та 15 областях

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

До кінця серпня в Києві та ще 15 областях підготують щонайменше 30 тис. місць для евакуйованих та переселених громадян, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

"Куди їхати?" Це питання звучить у прифронтових громадах. Люди залишають свої домівки під обстрілами й шукають не тимчасовий притулок, а нове місце для життя. До кінця місяця у 15 областях і Києві буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць, у тому числі для маломобільних людей. Наше завдання, щоб ніхто не залишився сам на сам із запитанням "куди їхати\", - написала вона в телеграм-каналі.

Прем'єрка повідомила, що для розвантаження центру в Павлограді, де вона працює у вівторок з урядовою та рятувальною командою, уряд планує відкрити нові транзитні пункти у Лозовій та Волоському. За її словами, лише цього літа евакуйовано понад 52 тисячі людей з Донеччини та Дніпропетровщини, серед них тисячі дітей і сотні маломобільних груп населення.

"Укрзалізниця щодня перевозить тисячі евакуйованих додатковими вагонами. Я дала необхідні доручення залученим міністерствам і службам - від розгортання нових центрів до підготовки інфраструктури до зими", - зазначила вона.

 

