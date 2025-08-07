Держава має впроваджувати масову культуру військової підготовки та всіляко підтримувати приватні ініціативи – співзасновник Backyard Camp

Фото: НГУ

Масова культура військової підготовки має впроваджуватися на рівні держави, яка також має всіляко підтримувати приватні проєкти, спрямовані створення військового культурного кластера, вважає військовий і співзасновник діючого з початку війни у 2022 році тренувального центру та комплексної військово-освітньої платформи Backyard Camp (Київська область) Артем Веселов.

"Що стосується державного рівня, то, на моє переконання, треба впроваджувати масову культуру військової підготовки. Популяризувати це й робити культурним кластером. Тоді у нас не буде проблем з призовом. З дитинства привчати до того, що є війна, і вчити, як в ній поводитися", – сказав Веселов в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На переконання військового, в останніх класах школи було б добре проводити вогневу підготовку безпосередньо з ветеранами російсько-української війни, щоб перейняти від них не тільки знання, а й мотивацію, зрозуміти їхні пріоритети.

Він додав, що його дуже сильно мотивує новозеландський, швейцарський, ізраїльський формати, де всі громадяни військовозобов'язані майже без винятку.

"Це дуже добре, що в нас така велика кількість самовмотивованих людей, котрі йдуть захищати Україну (...). Але їх пропорційно менше, ніж тих, хто знаходить в собі аргументи цього не робити. І для того, щоб навіть у голові не виникало таких аргументів, треба починати з себе, з більш фундаментальних речей. Тобто з ранньої військової підготовки, військово-патріотичного виховання. І робити, наприклад, як у Швейцарії, де кожен громадянин має відбути тренування і пройти службу 265 днів за 10 років", – наголосив Веселов.

На його думку, для вирішення нинішньої проблеми з мобілізацією, з якою зіткнулася Україна, потрібні комплексні рішення, в тому числі спрямовані й на розвиток приватних професійних військових підрозділів.

"Як вмотивувати людей йти воювати? Напевне, треба залучати через сервіси, аналізувати мотивацію. Але ж бачите, що навіть додатковий мільйон гривень для призовників 18-24 років не дуже змінив ситуацію. Тому однозначної відповіді наразі немає. Я думаю, це комплексне рішення має бути, пов'язане, наприклад, із залученням професійних армій з приватного сектору, щоб таким чином підсилити українські Сили спротиву. Бо ціль же не залучення людей в армію як таке, а ефективний спротив", – зазначив військовий.

"Десь мають бути більш політичні, дещо важчі непопулярні рішення для того, щоб це змінити. Але однозначно ситуація не може змінитися за день", – додав він.

Веселов також підкреслив, що дуже хочеться, аби до наших ветеранів ставилися, як до ветеранів, наприклад, в Сполучених Штатах. Тому, на його думку, мають розвиватися приватні ініціативи військово-цивільної підготовки на кшталт Backyard Camp та нового центру, над яким Веселов зараз працює з партнером Дмитром Зубковим.

Водночас, як він зазначив, держава має сприяти цьому, зокрема, через спрощення законодавчого підґрунтя, для чого зручним форматом є цифрова держава.

"Я в минулому і теперішньому підприємець – я розумію, як оптимізувати процеси, адже працюю зі своїми грошима, грошима інвесторів. Я розумію цінність і часу, і грошей. Я пішов на війну, бо це моя позиція. Я розумію, що я маю брати участь у захисті та розвитку держави. Але хотілось би, аби водночас і сама держава сприяла цим зусиллям. Ми продовжуємо працювати і сподіваємося, що подібні ініціативи знайдуть активну підтримку держави вже найближчим часом", – наголосив військовий.

Як повідомлялося, неприбутковий проєкт оборонної підготовки Backyard Camp був створений Веселовим та Зубковим на початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні серед його інструкторів – українські військовослужбовці з бойовим досвідом, зокрема представники Азову, а також іноземні фахівці з НАТО, Французького легіону, Армії оборони Ізраїлю, Армії США, спецпідрозділу ВМС США "Морські котики". Покращують свої навички тут і військові. Підготовку в Backyard Camp вже пройшли приблизно 3 тисячі осіб.

Співзасновники проєкту впевнені, що осучаснення підготовки до військової реальності посилює спроможність українського спротиву в цілому.

Зараз іде робота над новим проєктом, який, за словами Веселова, має стати бенчмарком українського підготовчого комплексу й центру військово-цивільної освітньої платформи. Веселов додав, що на новий центр екстраполюється весь досвід створення Backyard Camp, але він буде більш комплексним.

На його думку, через сервіс, професійність інструкторів та якість наданої послуги люди готові долучатися до тренувань, підписувати контракти й мобілізуватися, бо у них ламається посткомуністичний асоціативний ряд з полігонами, з навчаннями, пов'язаними з армією та війною.