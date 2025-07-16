Інтерфакс-Україна
Події
19:22 16.07.2025

Рада встановила обов'язкову військову підготовку для студентів-медиків та -фармацевтів

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Рада встановила обов'язкову військову підготовку для студентів-медиків та -фармацевтів

Верховна Рада встановила обов'язкову військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для студентів, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

За відповідний законопроєкт №13276 про внесення змін до статті 11 закону про військовий обов’язок і військову службу проголосували 300 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Згідно із законом таку підготовку проходитимуть особи, придатні до військової служби за станом здоров’я та такі, що пройшли професійно-психологічний відбір.

Закон зобов’язує заклади вищої освіти всіх форм власності та підпорядкування, що здійснюють освітню діяльність за медичними та фармацевтичними спеціальностями, забезпечити проходження військової підготовки здобувачами освіти

Теги: #рада #військова_підготовка

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