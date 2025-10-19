Інтерфакс-Україна
Події
10:51 19.10.2025

Польські громадяни масово готуються до можливого російського вторгнення – ЗМІ

Фото: Unsplash

Громадяни Польщі масово проходять військову підготовку та курси виживання на тлі побоювань можливого вторгнення Росії, цей процес охоплює стрілецькі тири, військові школи та навчання партизанській тактиці, повідомляє The Telegraph.

"Польща розташована на східному фланзі НАТО та межує з російським анклавом Калінінград і Білоруссю. Після атак дронів Росії, збитих літаками НАТО над територією країни, уряд планує змінити конституцію, щоб військові могли захищати повітряний простір без дозволу НАТО чи ЄС", - зазначено в повідомленні.

У відповідь на дії Білорусі щодо завезення мігрантів Польща збудувала 120-мильний підсилений паркан на кордоні та почала будівництво оборонних позицій вздовж 130-мильної північної межі з Калінінградом. Крім того, уряд оголосив плани щодо обов’язкової військової підготовки для всіх дорослих чоловіків і виділення на оборону 4,5% ВВП.

Масові навчання та стрілецькі курси стали реакцією на недавні атаки російських дронів над територією Польщі, які стали першим випадком взаємодії сил НАТО з Росією. Дональд Туск, прем’єр-міністр Польщі, зазначив, що ці інциденти "наблизили нас до відкритого конфлікту сильніше, ніж будь-коли після Другої світової війни".

Теги: #польща #вторгнення #військова_підготовка

