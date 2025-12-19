Інтерфакс-Україна
Події
14:42 19.12.2025

Вирішуючи з Україною спільні питання національної пам'яті, ми позбавляємо РФ можливості розділити нас - Навроцький

1 хв читати
Президент Польщі Кароль Навроцький та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Варшаві обговорили історичні питання.

"Ми також обговорювали сьогодні історичні питання і усвідомлюємо, що їх необхідно вирішити. Український та польський Інститути національної пам’яті несуть велику відповідальність за вирішення цих питань, оскільки вони важливі для поляків", - сказав він на першій спільній пресконференції із українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві у п’ятницю.

За словами Навроцького, "по суті, це вже не просто символи та жести, а реальні дії" у розв’язанні історичних питань.

"І ми з президентом Зеленським йдемо сьогодні з переконанням, що всі ці формальні та адміністративні питання, які досі заважали вирішенню цієї ситуації, будуть вирішені з української сторони. Ми розглянули 26 конкретних заяв…Поховання жертв та віддання їм шани випливає із суті християнських цінностей, які також об’єднують Польщу та Україну.", - зазначив він.

Водночас Навроцький підкреслив, що для РФ "інструменталізація історії, минулого та брехня про минуле та історію є однією з основ її імперських дій".

"Тож ми з президентом Зеленським усвідомлюємо, що, прояснюючи цю ситуацію … ми позбавляємо РФ можливості розділити нас та дезінформувати нас", - заявив Навроцький.

Теги: #польща #україна #історичні

