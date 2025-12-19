Інтерфакс-Україна
15:03 19.12.2025

Українська і польська незалежність є гарантом свободи та безпеки усіх націй в цій частині Європи – Зеленський

Українська і польська незалежність є гарантом свободи та безпеки усіх націй в цій частині Європи, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Польща була завжди з Україною і ми завжди стараємося, щоб Польща була присутня в усіх процесах, які визначають майбутнє Європи. Зокрема, Україна завжди запрошує Польщу взяти участь в зустрічах "Коаліції охочих". Це наша глобальна робота з партнерами, яка визначить, що буде основою безпеки від Росії у нашому регіоні після цієї війни", — сказав Зеленський  на спільній з президентом Польщі Каролем Навроцьким пресконференції у Варшаві у п'ятницю.

Теги: #польща #україна #незалежність

