Інтерфакс-Україна
Події
16:25 29.08.2025

Студент не може відмовитися від базової військової підготовки з релігійних міркувань, лише від окремих модулів

2 хв читати
Студент не може відмовитися від базової військової підготовки з релігійних міркувань, лише від окремих модулів

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що у зв'язку з релігійними переконанням можна буде відмовитися лише від деяких модулів на предметі "Захист України" і на базовій військовій підготовці у вищому навчальному закладі.

На запитання, чи має студент право відмовитися від базової військової підготовки з релігійних міркувань, Лісовий в інтерв'ю проєкту "Newsмейкер" на телеканалі "Інтер" відповів: "Ні, не має права відмовитися. Він може відмовитися від певних модулів"

За його словами, такий підхід діятиме як на предметі "Захист України" в школі, так і на базовій військовій підготовці у вищому навчальному закладі (в майбутньому "Основи національного спротиву" - ІФ-У).

"Якщо релігійні переконання тобі забороняють брати до рук зброю - не бери до рук зброю. Але є інші модулі: тактична медицина, орієнтування в просторі і багато іншого про те, як працює система оборони. Це все можна вивчати", - додав міністр.

Як повідомлялося, 3 липня Міністерство освіти та науки спростовало інформацію про те, що військова підготовка не буде обов'язковою для студентів з наступного навчального року. Зазначалося, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект №13347, яким пропонується запровадити у всі освітні програми фахової передвищої та вищої освіти, замість курсу "БЗВП" (який завершується присудженням військово-облікової спеціальності (ВОС) і складанням військової присяги) дисципліну "Основи національного спротиву". Передбачено, що ця дисципліна буде обов'язковою для всіх студентів і студенток другого року навчання всіх коледжів і університетів України.

Теги: #студенти #релігія #військова_підготовка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:31 27.08.2025
У "Дії " можна буде зареєструвати місце проживання в гуртожитку

У "Дії " можна буде зареєструвати місце проживання в гуртожитку

17:54 07.08.2025
Держава має впроваджувати масову культуру військової підготовки та всіляко підтримувати приватні ініціативи – співзасновник Backyard Camp

Держава має впроваджувати масову культуру військової підготовки та всіляко підтримувати приватні ініціативи – співзасновник Backyard Camp

13:58 07.08.2025
В Україні приватними коштами планують відкрити комплексний центр військово-цивільної підготовки – співзасновник Backyard Camp

В Україні приватними коштами планують відкрити комплексний центр військово-цивільної підготовки – співзасновник Backyard Camp

19:22 16.07.2025
Рада встановила обов'язкову військову підготовку для студентів-медиків та -фармацевтів

Рада встановила обов'язкову військову підготовку для студентів-медиків та -фармацевтів

11:12 16.07.2025
Громадянину Індії повідомлено про підозру у сприянні студентам-медикам у складанні іспиту КРОК — прокуратура

Громадянину Індії повідомлено про підозру у сприянні студентам-медикам у складанні іспиту КРОК — прокуратура

10:32 14.07.2025
У Києві проходить акція з вимогою звільнити Вітренка з Міносвіти і не допустити його призначення міністром

У Києві проходить акція з вимогою звільнити Вітренка з Міносвіти і не допустити його призначення міністром

18:35 09.07.2025
Право залишається найпопулярнішою спеціальністю серед українських студентів - Бабак

Право залишається найпопулярнішою спеціальністю серед українських студентів - Бабак

17:13 08.07.2025
Полігон для проходження студентами військової підготовки уже створено в одній із областей - Лісовий

Полігон для проходження студентами військової підготовки уже створено в одній із областей - Лісовий

10:20 01.07.2025
Термін базової загальної підготовки військовослужбовців буде збільшено на 2 дні – нарада у Сирського

Термін базової загальної підготовки військовослужбовців буде збільшено на 2 дні – нарада у Сирського

19:29 20.06.2025
Посол США Девіс та голова Всеукраїнської ради церков обговорили захист свободи віросповідання

Посол США Девіс та голова Всеукраїнської ради церков обговорили захист свободи віросповідання

ВАЖЛИВЕ

Українська делегація розпочала візит до США

Найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку – Зеленський

Зеленський: Є очікувані та неочікувані країни, які готові відправити свій контингент в Україну

РФ можуть пропонувати новий рівень перемовин для відтермінування зустрічей лідерів – Зеленський

Блок щодо гарантій безпеки у вигляді зброї для армії буде складатися з трьох треків - Зеленський

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки, бої тривають у двох локаціях

Посол України провів консультації із МВС Польщі щодо умов подальшого перебування українських біженців

Депутати пропонують 100% державне покриття витрат на лікування та реабілітацію військових

Екскерівник ДСНС Київщини підозрюється у привласненні коштів на будівництві пожежного депо

У Краматорську через атаку росіян загинув чоловік, зазнала поранень 13-річна дівчинка

Українська делегація розпочала візит до США

Зеленський в День пам'яті захисників вручив родинам загиблих Героїв сертифікати на квартири

Представники УЧХ взяли участь у конференції в Сінгапурі

Міносвіти працює над шкільними програмами, які будуть менш перенавантажені і забезпечуватимуть міжгалузеві зв'язки

Каллас виступила із заявою: Ми солідарні з українцями і рішуче засуджуємо РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА