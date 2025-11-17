Інтерфакс-Україна
Події
11:41 17.11.2025

Міносвіти запускає апробацію першого нацопитування студентів про досвід навчання

1 хв читати
Міносвіти запускає апробацію першого нацопитування студентів про досвід навчання

Міністерство освіти і науки України запускає апробацію першого національного опитування студентів про досвід навчання та задоволеність ним.

"У Міжнародний день студента Міністерство освіти і науки України запускає апробацію першого національного опитування студентів і студенток про досвід навчання та задоволеність ним. До пілоті візьмуть участь другокурсники 31 закладу вищої освіти. Триватиме пілотна фаза до 2 грудня", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що узяти участь в опитуванні можна через особистий кабінет в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). 

"Ваші відповіді надходять до МОН без посередників, без участі адміністрації університету, факультету чи освітньої програми", - наголосили у відомстві. 

З інструкцією щодо участі та перелік закладів-учасників пілоту можна ознайомитися за посиланням: https://is.gd/3ebABu.

В Міносвіти розповіли, що реалізація опитування відбувається за підтримки проєкту Світового банку в Україні "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" (UIHERP).

Як повідомлялося, у жовтні у застосунку "Київ Цифровий" проходило опитування, у якому киян запитували, які сервіси для студентів і учнів варто першочергово додати в застосунок. Майже третина опитаних виступили за впровадження цифрових студентських у застосунку.

Теги: #опитування #студенти #міносвіти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:38 14.11.2025
Кабмін пропонує підвищити обсяги президентських грантів для молодих учених

Кабмін пропонує підвищити обсяги президентських грантів для молодих учених

19:31 13.11.2025
Голова "Слуги народу" в Київміськраді, заступник міністра освіти Вітренко повідомив про "прослушку" в службовому авто

Голова "Слуги народу" в Київміськраді, заступник міністра освіти Вітренко повідомив про "прослушку" в службовому авто

13:10 12.11.2025
Міносвіти анонсувало створення Дослідницьких центрів оборонного напряму

Міносвіти анонсувало створення Дослідницьких центрів оборонного напряму

14:00 07.11.2025
Залужний розповів вихованцям Ітонського коледжу в Британії про Україну та війну з РФ

Залужний розповів вихованцям Ітонського коледжу в Британії про Україну та війну з РФ

20:23 31.10.2025
Мінекономіки запустило опитування експортерів щодо вітчизняного бренду та потреб інструментів підтримки

Мінекономіки запустило опитування експортерів щодо вітчизняного бренду та потреб інструментів підтримки

14:05 31.10.2025
Рішення про виїзд молоді за кордон вплинуло на ринок праці в Україні нерівномірно — думки бізнесу

Рішення про виїзд молоді за кордон вплинуло на ринок праці в Україні нерівномірно — думки бізнесу

11:40 31.10.2025
КМІС: 63% респондентів вважають, що українці долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої нації, частка оптимістів щодо майбутнього зросла до 56%

КМІС: 63% респондентів вважають, що українці долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої нації, частка оптимістів щодо майбутнього зросла до 56%

09:50 31.10.2025
Кабмін урегулював процедуру обліку додаткових занять для дітей з особливими освітніми потребами

Кабмін урегулював процедуру обліку додаткових занять для дітей з особливими освітніми потребами

19:45 29.10.2025
Прифронтові і переміщені університети отримають додаткові 10% держфінансування

Прифронтові і переміщені університети отримають додаткові 10% держфінансування

14:42 28.10.2025
Більшість ветеранів назвали родину ключем до успішної реінтеграції – опитування

Більшість ветеранів назвали родину ключем до успішної реінтеграції – опитування

ВАЖЛИВЕ

Україна та Франція підписали декларацію щодо співробітництва в обороні

У Харківській області 4 загиблих і 16 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Ворог атакував двома балістичними ракетами та 128 БпЛА, знищено 91 дрон

У Балаклії троє загиблих, ще 13 постраждали

Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

ОСТАННЄ

Поїзд "Київ-Варшава" затримується на 25хв через спробу диверсії на залізниці в Польщі - Укрзалізниця

Україна та Франція підписали декларацію щодо співробітництва в обороні

НАБУ заявило про проблеми з відстеженням коштів, пов'язаних з "оборонкою"

Щонайменше 110 тис. нових книжок поповнять фонди публічних бібліотек у рамках конкурсу УІК у 2025 р.

АРМА розпочало системне перезавантаження та створює підрозділ внутрішньої безпеки

Перший на Волині супермаркет Eurospar з'явився у Луцьку

Внаслідок нічних атак РФ є знеструмлені споживачі у чотирьох областях

Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Макрон і Зеленський розпочали зустріч

Російська електропідстанція "Вешкайма" атакована повторно – ЦПД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА