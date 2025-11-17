Міносвіти запускає апробацію першого нацопитування студентів про досвід навчання

Міністерство освіти і науки України запускає апробацію першого національного опитування студентів про досвід навчання та задоволеність ним.

"У Міжнародний день студента Міністерство освіти і науки України запускає апробацію першого національного опитування студентів і студенток про досвід навчання та задоволеність ним. До пілоті візьмуть участь другокурсники 31 закладу вищої освіти. Триватиме пілотна фаза до 2 грудня", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що узяти участь в опитуванні можна через особистий кабінет в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

"Ваші відповіді надходять до МОН без посередників, без участі адміністрації університету, факультету чи освітньої програми", - наголосили у відомстві.

З інструкцією щодо участі та перелік закладів-учасників пілоту можна ознайомитися за посиланням: https://is.gd/3ebABu.

В Міносвіти розповіли, що реалізація опитування відбувається за підтримки проєкту Світового банку в Україні "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" (UIHERP).

Як повідомлялося, у жовтні у застосунку "Київ Цифровий" проходило опитування, у якому киян запитували, які сервіси для студентів і учнів варто першочергово додати в застосунок. Майже третина опитаних виступили за впровадження цифрових студентських у застосунку.