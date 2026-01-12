На Закарпатті правоохоронці встановлюють обставини смерті 7-річного хлопчика у реабілітаційному центрі

За процесуального керівництва Хустської та Мукачівської окружних прокуратур з’ясовуються обставини смерті 7-річної дитини у центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Хлопчик 2018 року народження до квітня 2025 року проживав з матір’ю на Мукачівщині. Дитина потребувала особливого режиму, постійного медичного нагляду та суворого дотримання рекомендацій лікарів. Водночас мати систематично їх ігнорувала", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

Як зазначається, сім’я перебувала на обліку соціальних служб, після неодноразових фіксацій неналежного догляду дитину вилучили з родини. Після лікування хлопчика передали до реабілітаційного центру. З квітня по листопад 2025 року відповідальність за життя і здоров’я дитини несли посадові особи установи. Медики наголошували на життєво необхідній безглютеновій та безлактозній дієтах.

Напередодні трагедії міжнародні волонтери ініціювали питання лікування хлопчика за кордоном. Однак 4 грудня 2025 року дитина померла. Слідством встановлено, що під час різкого погіршення стану здоров’я лікарка центру не забезпечила своєчасного звернення за належною медичною допомогою.

"На момент смерті вага дитини становила 11 кг", - зазначається у повідомленні.

У кримінальному провадженні повідомлено про підозру лікарю-педіатру центру за ч. 2 ст. 137 КК України, а матері дитини — за ст. 166 КК України.

Слідство триває. Проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії та кола осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до смерті дитини.