Інтерфакс-Україна
Події
15:33 12.01.2026

На Закарпатті правоохоронці встановлюють обставини смерті 7-річного хлопчика у реабілітаційному центрі

2 хв читати

За процесуального керівництва Хустської та Мукачівської окружних прокуратур з’ясовуються обставини смерті 7-річної дитини у центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Хлопчик 2018 року народження до квітня 2025 року проживав з матір’ю на Мукачівщині. Дитина потребувала особливого режиму, постійного медичного нагляду та суворого дотримання рекомендацій лікарів. Водночас мати систематично їх ігнорувала", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

Як зазначається, сім’я перебувала на обліку соціальних служб, після неодноразових фіксацій неналежного догляду дитину вилучили з родини. Після лікування хлопчика передали до реабілітаційного центру. З квітня по листопад 2025 року відповідальність за життя і здоров’я дитини несли посадові особи установи. Медики наголошували на життєво необхідній безглютеновій та безлактозній дієтах.

Напередодні трагедії міжнародні волонтери ініціювали питання лікування хлопчика за кордоном. Однак 4 грудня 2025 року дитина померла. Слідством встановлено, що під час різкого погіршення стану здоров’я лікарка центру не забезпечила своєчасного звернення за належною медичною допомогою.

"На момент смерті вага дитини становила 11 кг", - зазначається у повідомленні.

У кримінальному провадженні повідомлено про підозру лікарю-педіатру центру за ч. 2 ст. 137 КК України, а матері дитини — за ст. 166 КК України.

Слідство триває. Проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії та кола осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до смерті дитини.

Теги: #смерть #хлопчик #закарпаття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:15 07.01.2026
Помер журналіст Денис Безлюдько

Помер журналіст Денис Безлюдько

12:10 07.01.2026
Санаторії Закарпаття - відпочинок, який поєднує лікування і відновлення

Санаторії Закарпаття - відпочинок, який поєднує лікування і відновлення

16:16 29.12.2025
СБУ повідомляє про обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного ТЦК

СБУ повідомляє про обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного ТЦК

12:45 28.12.2025
Французька акторка Бріжіт Бардо померла у віці 91 року

Французька акторка Бріжіт Бардо померла у віці 91 року

15:46 25.12.2025
Померла жінка, що постраждала через ворожий обстріл Києва 23 грудня

Померла жінка, що постраждала через ворожий обстріл Києва 23 грудня

12:45 18.12.2025
Генпрокурор: На Вінниччині від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю

Генпрокурор: На Вінниччині від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю

17:34 01.12.2025
Cуддя із Закарпаття викритий на одержанні хабаря в сфері лісозаготівель, який він називав "конфетками" - САП

Cуддя із Закарпаття викритий на одержанні хабаря в сфері лісозаготівель, який він називав "конфетками" - САП

13:50 03.11.2025
Українські родини в Закарпатті віддають дітей до угорських шкіл через фінансові виплати КМКС - депутат облради Цебер

Українські родини в Закарпатті віддають дітей до угорських шкіл через фінансові виплати КМКС - депутат облради Цебер

18:04 29.09.2025
Заступник голови ОП Микита обговорив з єврокомісаркою Кос на Закарпатті дію законодавства про нацспільноти

Заступник голови ОП Микита обговорив з єврокомісаркою Кос на Закарпатті дію законодавства про нацспільноти

15:12 18.09.2025
Унікальна дерев'яна синагога переїде з Берегівського району до Закарпатського музею в Ужгороді

Унікальна дерев'яна синагога переїде з Берегівського району до Закарпатського музею в Ужгороді

ВАЖЛИВЕ

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

ОСТАННЄ

Майже 53 млн цифрових копій документів створено в системі держархівів України в 2025р. - голова Укрдержархіву

Глава МВС: В ДСНС створено окремий Енергетичний загін для реагування на потреби українців

Петиція до Кабміну про посилення держполітики у сфері пошуку безвісти зниклих набрала 25 тис. голосів

СБС знищили РЛС і ще два ЗРК в тилу окупантів

Артінсталяцію про приєднання України до єдиної роумінгової зони ЄС відкрили на київському вокзалі

До 17 січня у Києві та області очікується зимова погода - Укргідрометцентр

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді звільнити міністра оборони Шмигаля - Фріз

В Херсоні внаслідок російського удару загинула жінка

Голова комітету Ради Бабак: Встановлення пропускних рамок у закладах освіти може сприяти підвищенню безпеки

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА