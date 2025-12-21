Двоє індійських студентів загинули на фронті в Україні після примусової мобілізації з боку РФ - ЗМІ

Двоє громадян Індії, які приїхали до Росії за студентськими візами, загинули після примусової мобілізації та відправлення їх на фронт в Україні, повідомляє газета The Independent опираючись на заяви родин.

"Як розповідали самі студенти у відеозверненнях до родин, вони були рекрутовані до війська та відправлені на передову в Україні. За їхніми словами, вони спочатку погодилися на, як вони вважали, неконфліктні цивільні посади прибиральників та помічників, проте пізніше з’ясували, що були зараховані до російської армії", - йдеться в повідомленні.

Їхні смерті викликали занепокоєння в Індії щодо вербування її громадян до російської армії. Раніше газета повідомляла про ситуацію деяких індійських рекрутів у російській армії, які опинилися в небезпечних умовах під час фронтових завдань в Україні.

"Вони думали, що йдуть на цивільну роботу, а потрапили на фронт", — зазначили родичі загиблих.

За даними родичів, тіла 22-річного Аджая Годари з Біканера, штат Раджастан, та 30-річного Ракеша Кумара Маур’ї з Уттаракханда вже повернені та передані їхнім рідним.

Джерело: https://www.independent.co.uk/asia/india/indians-die-russia-ukraine-war-missing-b2887643.html