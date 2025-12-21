Інтерфакс-Україна
Події
05:31 21.12.2025

Двоє індійських студентів загинули на фронті в Україні після примусової мобілізації з боку РФ - ЗМІ

1 хв читати

Двоє громадян Індії, які приїхали до Росії за студентськими візами, загинули після примусової мобілізації та відправлення їх на фронт в Україні, повідомляє газета The Independent опираючись на заяви родин.

"Як розповідали самі студенти у відеозверненнях до родин, вони були рекрутовані до війська та відправлені на передову в Україні. За їхніми словами, вони спочатку погодилися на, як вони вважали, неконфліктні цивільні посади прибиральників та помічників, проте пізніше з’ясували, що були зараховані до російської армії", - йдеться в повідомленні.

Їхні смерті викликали занепокоєння в Індії щодо вербування її громадян до російської армії. Раніше газета повідомляла про ситуацію деяких індійських рекрутів у російській армії, які опинилися в небезпечних умовах під час фронтових завдань в Україні.

"Вони думали, що йдуть на цивільну роботу, а потрапили на фронт", — зазначили родичі загиблих.

За даними родичів, тіла 22-річного Аджая Годари з Біканера, штат Раджастан, та 30-річного Ракеша Кумара Маур’ї з Уттаракханда вже повернені та передані їхнім рідним.

Джерело: https://www.independent.co.uk/asia/india/indians-die-russia-ukraine-war-missing-b2887643.html

Теги: #студенти #фронт #індія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:44 20.12.2025
Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів, за добу відбулося вже 128 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів, за добу відбулося вже 128 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

01:30 20.12.2025
На фронті більше 140 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

На фронті більше 140 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

20:17 19.12.2025
Волошин: Гуляйполе запекло боронять декілька підрозділів, командування чудово обізнане з ситуацією на цій ділянці

Волошин: Гуляйполе запекло боронять декілька підрозділів, командування чудово обізнане з ситуацією на цій ділянці

16:17 19.12.2025
До українських вишів у 2025р. зараховано 5,5 тис. іноземних студентів

До українських вишів у 2025р. зараховано 5,5 тис. іноземних студентів

00:15 19.12.2025
Ворог просунувся поблизу Дронівки, Никанорівки, Паньківки та у Гуляйполі - DeepState

Ворог просунувся поблизу Дронівки, Никанорівки, Паньківки та у Гуляйполі - DeepState

14:10 06.12.2025
В Інституті міжнародних відносин визначили переможців конкурсу найкращих есе серед студентів про роль ШІ в українській дипломатії

В Інституті міжнародних відносин визначили переможців конкурсу найкращих есе серед студентів про роль ШІ в українській дипломатії

05:02 26.11.2025
Імпорт російської нафти Індією у грудні впаде до мінімуму за три роки – ЗМІ

Імпорт російської нафти Індією у грудні впаде до мінімуму за три роки – ЗМІ

05:36 21.11.2025
Індійський НПЗ припиняє переробку російської нафти через санкції США - ЗМІ

Індійський НПЗ припиняє переробку російської нафти через санкції США - ЗМІ

11:51 18.11.2025
Оголошено переможців всеукраїнського конкурсу Student Tech Challenge 2025

Оголошено переможців всеукраїнського конкурсу Student Tech Challenge 2025

11:41 17.11.2025
Міносвіти запускає апробацію першого нацопитування студентів про досвід навчання

Міносвіти запускає апробацію першого нацопитування студентів про досвід навчання

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

Португалія зробить перший внесок до енергетичного фонду України у €600 тис. — Свириденко

Україна не зможе фінансувати армію у 800 тис. військових після війни, часткове фінансування партнерами є частиною гарантій безпеки – Зеленський

Зеленський про території: На сьогодні можлива справедлива версія – стоїмо там, де стоїмо, повертати окуповане будемо дипломатичним шляхом

Америка пропонує тристоронню зустріч з Україною та РФ на рівні радників з безпеки – Зеленський

ОСТАННЄ

Економіка РФ зіштовхнулася з труднощами, але Путін навряд чи змінить курс щодо війни в Україні — ЗМІ

Директор нацрозвідки США спростувала твердження про плани РФ щодо завоювання Європи та всієї України

Міжнародні делегації у складі США, Єгипту, Катару і Туреччини обговорили другий етап припинення вогню в Газі

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Путін робив ставку на Віткоффа як ключового переговорника з адміністрацією Трампа - ЗМІ

Берегова охорона США захопила нафтовий танкер в міжнародних водах біля узбережжя Венесуели - ЗМІ

Евакуація мирних жителів триває у прикордонних громадах Сумщини - ОВА

Петиція до Кабміну про присвоєння звання "Народного артиста" посмертно солісту гурту ADAM Клименку набрала 25 тис. голосів

Видатки загального фонду держбюджету у листопаді-2025 зросли на 9,7% до листопада-2024 – Мінфін

Латвія вивчає досвід енергетичної стійкості України та передала захисникам 30 автомобілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА