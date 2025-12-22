Трофименко: Завдання – відновитися після завершення війни до показника в 100 тис. іноземних студентів в Україні

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко розраховує, що після завершення війни кількість іноземних студентів в Україні може вирости до 100 тис.

"Наші університети сьогодні об’єднали в собі багато напрямів, в тому числі і важливих для суспільства, зокрема, життєстійкість. Європейці цього не можуть зрозуміти. І це, до речі, один з факторів, який у нас буде чинником збільшення кількості іноземців після завершення війни. Тому що зараз у нас навчається 20 тис. іноземців, до повномасштабної війни було десь 80 тис. Задача відновитися після завершення війни до показника в 100 тис. іноземних студентів", - сказав Трофименко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що треба робити все, щоб наші університети зберігали цю мережу контактів і свою спроможність вчити іноземців.

"І після завершення війни у нас буде суттєво відновлюватись кількість іноземних громадян, які будуть здобувати освіту в нашому українському університеті", - додав заступник міністра.

Як повідомлялося, у 2025 році до українських закладів вищої освіти було зараховано 5 475 іноземних студентів, що на 534 більше, ніж у 2024 році (4 941).