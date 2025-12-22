Інтерфакс-Україна
Події
13:52 22.12.2025

Трофименко: Завдання – відновитися після завершення війни до показника в 100 тис. іноземних студентів в Україні

1 хв читати
Трофименко: Завдання – відновитися після завершення війни до показника в 100 тис. іноземних студентів в Україні
Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко розраховує, що після завершення війни кількість іноземних студентів в Україні може вирости до 100 тис.

"Наші університети сьогодні об’єднали в собі багато напрямів, в тому числі і важливих для суспільства, зокрема, життєстійкість. Європейці цього не можуть зрозуміти. І це, до речі, один з факторів, який у нас буде чинником збільшення кількості іноземців після завершення війни. Тому що зараз у нас навчається 20 тис. іноземців, до повномасштабної війни було десь 80 тис. Задача відновитися після завершення війни до показника в 100 тис. іноземних студентів", - сказав Трофименко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що треба робити все, щоб наші університети зберігали цю мережу контактів і свою спроможність вчити іноземців.

"І після завершення війни у нас буде суттєво відновлюватись кількість іноземних громадян, які будуть здобувати освіту в нашому українському університеті", - додав заступник міністра.

Як повідомлялося, у 2025 році до українських закладів вищої освіти було зараховано 5 475 іноземних студентів, що на 534 більше, ніж у 2024 році (4 941).

Теги: #студенти #трофименко_микола #іноземці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:05 22.12.2025
Ми віримо, що після деокупації переміщені університети мають повернутися у свої міста - заступник міністра освіти Трофименко

Ми віримо, що після деокупації переміщені університети мають повернутися у свої міста - заступник міністра освіти Трофименко

13:21 22.12.2025
Міносвіти подумає над тим, щоб перевести КНУ ім. Шевченка на загальні умови фінансування на рівні з іншими вишами, - Трофименко

Міносвіти подумає над тим, щоб перевести КНУ ім. Шевченка на загальні умови фінансування на рівні з іншими вишами, - Трофименко

13:01 22.12.2025
Заступник міністра освіти Трофименко: В 2025-2026 роках пройде близько 60 виборів ректорів – "обнулення" термінів не буде

Заступник міністра освіти Трофименко: В 2025-2026 роках пройде близько 60 виборів ректорів – "обнулення" термінів не буде

12:14 22.12.2025
Проєкт зі створення наглядових рад у вишах буде законодавчо врегульовано, але для університетів це буде добровільно, - Трофименко

Проєкт зі створення наглядових рад у вишах буде законодавчо врегульовано, але для університетів це буде добровільно, - Трофименко

11:15 22.12.2025
Заступник міністра освіти Трофименко про відкриття кордонів для 18-22-річних: Заборонами ми людей не втримаємо

Заступник міністра освіти Трофименко про відкриття кордонів для 18-22-річних: Заборонами ми людей не втримаємо

10:50 22.12.2025
Заступник міністра освіти Трофименко: У нас давно є умови для трирічного бакалаврату, це європейська практика

Заступник міністра освіти Трофименко: У нас давно є умови для трирічного бакалаврату, це європейська практика

10:20 22.12.2025
Міносвіти планує розширити перелік національних іспитів як альтернативу НМТ при вступі в українські виші в 2026р. - Трофименко

Міносвіти планує розширити перелік національних іспитів як альтернативу НМТ при вступі в українські виші в 2026р. - Трофименко

09:47 22.12.2025
Трофименко: "Зимовий вступ" на "нульовий курс" планується запустити із січня, держава компенсуватиме пільговим категоріям 3 тис. грн/місяць

Трофименко: "Зимовий вступ" на "нульовий курс" планується запустити із січня, держава компенсуватиме пільговим категоріям 3 тис. грн/місяць

05:31 21.12.2025
Двоє індійських студентів загинули на фронті в Україні після примусової мобілізації з боку РФ - ЗМІ

Двоє індійських студентів загинули на фронті в Україні після примусової мобілізації з боку РФ - ЗМІ

16:17 19.12.2025
До українських вишів у 2025р. зараховано 5,5 тис. іноземних студентів

До українських вишів у 2025р. зараховано 5,5 тис. іноземних студентів

ВАЖЛИВЕ

Ми віримо, що після деокупації переміщені університети мають повернутися у свої міста - заступник міністра освіти Трофименко

Найбільша в історії ЄС логістична операція: Єврокомісія повністю перемістила з Литви до України теплову електростанцію

ЄС виділив Україні EUR2,3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility

Міносвіти подумає над тим, щоб перевести КНУ ім. Шевченка на загальні умови фінансування на рівні з іншими вишами, - Трофименко

Заступник міністра освіти Трофименко: В 2025-2026 роках пройде близько 60 виборів ректорів – "обнулення" термінів не буде

ОСТАННЄ

Шістьох мешканців Львівщини підозрюють у продажу підробок відомих брендів - Нацполіція

МОЗ разом з Міноборони розроблять механізм звільнення з ЗСУ військових з набутими важкими психічними розладами

Відновлювальні роботи поблизу Коростеня тривають, поїзд №45/46 Харків-Ужгород прямує із затримкою 7 годин - "Укрзалізниця"

Вийшла нова версія Армія+ з цифровим посвідченням та інформстрічкою – Міноборони України

Уточнення від ГУР: під Ліпецком було уражено два багатоцільові винищувачі Су-30

Найбільша в історії ЄС логістична операція: Єврокомісія повністю перемістила з Литви до України теплову електростанцію

ЄС виділив Україні EUR2,3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility

Арешт авто нардепа Ніколаєнка, обвинуваченого в смертельному ДТП, скасовано, розгляд справи триває – Офіс генпрокурора

Лише кожен восьмий український журналіст відмовився б від публікації новини про корупцію в Міноборони – дослідження

Венс сумнівається у досягненні мирного врегулювання в Україні зараз, наголошує на продовженні переговорів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА