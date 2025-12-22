Ми віримо, що після деокупації переміщені університети мають повернутися у свої міста - заступник міністра освіти Трофименко

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко вважає, що після деокупації переміщені заклади вищої освіти мають повернутися у свої міста.

"У нас, насправді, багато релокованих університетів. Певна кількість перемістилася в 2014 році, друга більша хвиля в 2022 році. Я бачу в переміщених університетах потенціал для відновлення наших територій. Задача для них - збереження своєї регіональної і територіальної ідентичності. Вони мають ставати осередками і місцями для підживлення цієї ментальної стійкості для громадян, які з цих територій виїхали. Виступати такими активними хабами і центрами прогромадськості. Тому що ми віримо, що вони мають повернутися. Наші міста мають відбудовуватись навколо університетів", - сказав Трофименко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання чи повернуться релоковані університети на їх первинне місце дислокації після деокупації, чи ці виші назавжди залишаться там, де вони зараз.

Він зазначив, що наразі держава багато робить, щоб підтримувати переміщенні виші, бо їм дуже важко.

"Коли ти втрачаєш все, коли переміщуються твої люди, коли треба думати не тільки про якість, про середовище, цінності і стратегії, а про побутові речі - де будемо жити, що будемо їсти, де будемо вчити бажано в офлайні хоча б якусь частину студентів, як будемо зберігати інформацію, як будемо забезпечувати різні процеси життєдіяльності університетів. Тому наша задача їм дати цей механізм і цю можливість", - додав заступник міністра.

На запитання, що буде з викладачами і керівниками вишів на деокупованих територіях, і чи матимуть вони змогу працювати в українській системі освіти, Трофименко зазначив, що люди, які є колаборантами, вони засуджені до певних строків за факти розповсюдження російських стандартів освіти і нав’язування їх.

"Тобто тут маємо діяти по закону. Звичайно, історія каже, зокрема щодо Німеччини, що є дуже довгострокові проекти з примиренням і так далі. Але нам про це дуже рано ще говорити. Хай відбудеться спочатку деокупація, потім будемо думати, що робити з цими людьми. Але я думаю, що коли ми повернемось в Маріуполь, їх там не буде", - додав він.

Як повідомлялося, в серпні уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що на її думку, для деокупованих територій не потрібно буде ухвалювати перехідне мовне законодавство.

16 грудня освітній омбудсмен Надія Лещик заявила, що вважає, що для майбутніх деокуповних територій України буде необхідне перехідне освітнє законодавство, зокрема поступовий перехід до викладання державною мовою у закладах освіти.