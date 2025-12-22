Інтерфакс-Україна
Події
14:05 22.12.2025

Ми віримо, що після деокупації переміщені університети мають повернутися у свої міста - заступник міністра освіти Трофименко

2 хв читати
Ми віримо, що після деокупації переміщені університети мають повернутися у свої міста - заступник міністра освіти Трофименко
Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко вважає, що після деокупації переміщені заклади вищої освіти мають повернутися у свої міста.

"У нас, насправді, багато релокованих університетів. Певна кількість перемістилася в 2014 році, друга більша хвиля в 2022 році. Я бачу в переміщених університетах потенціал для відновлення наших територій. Задача для них - збереження своєї регіональної і територіальної ідентичності. Вони мають ставати осередками і місцями для підживлення цієї ментальної стійкості для громадян, які з цих територій виїхали. Виступати такими активними хабами і центрами прогромадськості. Тому що ми віримо, що вони мають повернутися. Наші міста мають відбудовуватись навколо університетів", - сказав Трофименко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання чи повернуться релоковані університети на їх первинне місце дислокації після деокупації, чи ці виші назавжди залишаться там, де вони зараз.

Він зазначив, що наразі держава багато робить, щоб підтримувати переміщенні виші, бо їм дуже важко.

"Коли ти втрачаєш все, коли переміщуються твої люди, коли треба думати не тільки про якість, про середовище, цінності і стратегії, а про побутові речі - де будемо жити, що будемо їсти, де будемо вчити бажано в офлайні хоча б якусь частину студентів, як будемо зберігати інформацію, як будемо забезпечувати різні процеси життєдіяльності університетів. Тому наша задача їм дати цей механізм і цю можливість", - додав заступник міністра.

На запитання, що буде з викладачами і керівниками вишів на деокупованих територіях, і чи матимуть вони змогу працювати в українській системі освіти, Трофименко зазначив, що люди, які є колаборантами, вони засуджені до певних строків за факти розповсюдження російських стандартів освіти і нав’язування їх.

"Тобто тут маємо діяти по закону. Звичайно, історія каже, зокрема щодо Німеччини, що є дуже довгострокові проекти з примиренням і так далі. Але нам про це дуже рано ще говорити. Хай відбудеться спочатку деокупація, потім будемо думати, що робити з цими людьми. Але я думаю, що коли ми повернемось в Маріуполь, їх там не буде", - додав він.

Як повідомлялося, в серпні уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що на її думку, для деокупованих територій не потрібно буде ухвалювати перехідне мовне законодавство.

16 грудня освітній омбудсмен Надія Лещик заявила, що вважає, що для майбутніх деокуповних територій України буде необхідне перехідне освітнє законодавство, зокрема поступовий перехід до викладання державною мовою у закладах освіти.

Теги: #трофименко_микола

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:52 22.12.2025
Трофименко: Завдання – відновитися після завершення війни до показника в 100 тис. іноземних студентів в Україні

Трофименко: Завдання – відновитися після завершення війни до показника в 100 тис. іноземних студентів в Україні

13:21 22.12.2025
Міносвіти подумає над тим, щоб перевести КНУ ім. Шевченка на загальні умови фінансування на рівні з іншими вишами, - Трофименко

Міносвіти подумає над тим, щоб перевести КНУ ім. Шевченка на загальні умови фінансування на рівні з іншими вишами, - Трофименко

13:01 22.12.2025
Заступник міністра освіти Трофименко: В 2025-2026 роках пройде близько 60 виборів ректорів – "обнулення" термінів не буде

Заступник міністра освіти Трофименко: В 2025-2026 роках пройде близько 60 виборів ректорів – "обнулення" термінів не буде

12:14 22.12.2025
Проєкт зі створення наглядових рад у вишах буде законодавчо врегульовано, але для університетів це буде добровільно, - Трофименко

Проєкт зі створення наглядових рад у вишах буде законодавчо врегульовано, але для університетів це буде добровільно, - Трофименко

11:15 22.12.2025
Заступник міністра освіти Трофименко про відкриття кордонів для 18-22-річних: Заборонами ми людей не втримаємо

Заступник міністра освіти Трофименко про відкриття кордонів для 18-22-річних: Заборонами ми людей не втримаємо

10:50 22.12.2025
Заступник міністра освіти Трофименко: У нас давно є умови для трирічного бакалаврату, це європейська практика

Заступник міністра освіти Трофименко: У нас давно є умови для трирічного бакалаврату, це європейська практика

10:20 22.12.2025
Міносвіти планує розширити перелік національних іспитів як альтернативу НМТ при вступі в українські виші в 2026р. - Трофименко

Міносвіти планує розширити перелік національних іспитів як альтернативу НМТ при вступі в українські виші в 2026р. - Трофименко

09:47 22.12.2025
Трофименко: "Зимовий вступ" на "нульовий курс" планується запустити із січня, держава компенсуватиме пільговим категоріям 3 тис. грн/місяць

Трофименко: "Зимовий вступ" на "нульовий курс" планується запустити із січня, держава компенсуватиме пільговим категоріям 3 тис. грн/місяць

ВАЖЛИВЕ

Найбільша в історії ЄС логістична операція: Єврокомісія повністю перемістила з Литви до України теплову електростанцію

Трофименко: Завдання – відновитися після завершення війни до показника в 100 тис. іноземних студентів в Україні

ЄС виділив Україні EUR2,3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility

Міносвіти подумає над тим, щоб перевести КНУ ім. Шевченка на загальні умови фінансування на рівні з іншими вишами, - Трофименко

Заступник міністра освіти Трофименко: В 2025-2026 роках пройде близько 60 виборів ректорів – "обнулення" термінів не буде

ОСТАННЄ

Шістьох мешканців Львівщини підозрюють у продажу підробок відомих брендів - Нацполіція

МОЗ разом з Міноборони розроблять механізм звільнення з ЗСУ військових з набутими важкими психічними розладами

Відновлювальні роботи поблизу Коростеня тривають, поїзд №45/46 Харків-Ужгород прямує із затримкою 7 годин - "Укрзалізниця"

Вийшла нова версія Армія+ з цифровим посвідченням та інформстрічкою – Міноборони України

Уточнення від ГУР: під Ліпецком було уражено два багатоцільові винищувачі Су-30

Найбільша в історії ЄС логістична операція: Єврокомісія повністю перемістила з Литви до України теплову електростанцію

ЄС виділив Україні EUR2,3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility

Арешт авто нардепа Ніколаєнка, обвинуваченого в смертельному ДТП, скасовано, розгляд справи триває – Офіс генпрокурора

Лише кожен восьмий український журналіст відмовився б від публікації новини про корупцію в Міноборони – дослідження

Венс сумнівається у досягненні мирного врегулювання в Україні зараз, наголошує на продовженні переговорів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА