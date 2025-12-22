Інтерфакс-Україна
Події
13:01 22.12.2025

Заступник міністра освіти Трофименко: В 2025-2026 роках пройде близько 60 виборів ректорів – "обнулення" термінів не буде

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко заявляє, що в 2025-2026 роках в Україні пройде близько 60 виборів ректорів, а реорганізація вишів не стане лазівкою для "обнулення" термінів.

"Модернізація мережі важлива, для того, щоб зробити її ефективною і якісною. Ми мотивуємо такі об’єднання, стимулюємо думки і наштовхуємо університети, що можна об’єднатися і отримати 1,5 млн доларів інвестицій у вигляді обладнання. В цьому проєкті зараз 10 укрупнених закладів, тобто 15 млн доларів США інвестицій в них", - сказав Трофименко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи питання про реорганізацію вищих навчальних закладів.

Він наголосив, що дуже хочеться, щоб рішення про злиття вишів приймалися не вертикально, а горизонтально.

"Після дискусій, після того, як ми розуміємо, що спільноти хочуть, що вони розуміють, що через об’єднання вони стають сильнішими, мають можливість отримати інвестиції. Маємо зрозуміти, що коли в місті на 150 тис. населення є 6-7 університетів - так не буде. Необхідно через дискусію об’єднуватись, підсилюватись з містом, з регіоном, вступати в комунікацію", - додав заступник міністра.

Він розповів, що наразі готується законопроєкт щодо модернізації мережі закладів освіти.

"Ми ж говоримо не тільки про заклади вищої освіти, яких в сфері управління Міністерства освіти і науки десь 120. У нас, насправді, за декілька сотень  різних відокремлених підрозділів, філій і так далі. Там треба навести лад. Ми плануємо випустити законопроект, який будемо пропонувати на розгляд уряду і парламенту, щодо рамки, як ми бачимо нашу систему. Тому що далі розвиватися хаотично ми не можемо собі дозволити, ми розуміємо нашу демографію, ми розуміємо специфіку регіонів, міст, ми в комунікації з регіональними владами будемо наводити лад", - заявив заступник міністра.

Серед іншого, він розповів, що з вересня 2025 року та по липень 2026 року в Україні завершуються, чи вже завершилися контракти у близько 60-ти наших ректорів.

"Наша задача втримати колективи, спільноти, робити все, щоб вибори проходили чесно, прозоро, щоб відбулося оновлення крові управління. Тому що на моє глибоке переконання, для забезпечення високих показників зростання університету треба на якомусь етапі міняти керівника. Це ж абсолютно корпоративне  управлінське правило, яке доводить, що через 5, особливо 10 років, ти вже не бачиш тих викликів, які стоять перед інституцією, де ти є керівником. Тобто в 2025-2026 роках пройде орієнтовно 60 виборів", - додав Трофименко.

На запитання, чи політика з реорганізацією не стане лазівкою для ректорів "обнулити" свої терміни, заступник міністра наголосив, що у разі чого, Міносвіти таке підтримувати не буде.

"Точно можу сказати, що у нас таких випадків, щоб використати реорганізації під третій термін, або намагання десь ще лишитись на п’ятирічку для ректорів, які на це права не мають, не буде", - наголосив він.

Як повідомлялося, в лютому голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що в Україні у 2025 році відбудеться щонайменше сім-вісім об’єднань університетів, а також розповів, що в 2024 році було проведено 9 об’єднань.

В серпні міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що виважена політика укрупнення університетів в Україні буде продовжуватися.

16 грудня освітній омбудсмен Надія Лещик заявила, що Україна не може утримувати велику кількість закладів освіти, враховуючи витрати державних коштів і демографічну кризу, яка відображається на вищій освіті.

Теги: #вибори #трофименко_микола

