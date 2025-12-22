Міносвіти подумає над тим, щоб перевести КНУ ім. Шевченка на загальні умови фінансування на рівні з іншими вишами, - Трофименко

Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко заявляє, що Міносвіти в наступному році подумає над тим, щоб перевести Київський національний університет імені Тараса Шевченка на загальні умови фінансування на рівні з іншими вишами.

"В кожному нашому виклику має бути баланс справедливості і рівності. Безперечно, тут свого часу була данина масштабу, значущості, кольору корпусу, історичним фактам і так далі. Але система має мати рівні умови. Сьогодні, наприклад, у нас є найбільший університет країни в 35 тис. студентів - і це не Шевченка. А чому ми не пропишемо його окремим рядком (в держбюджеті - ІФ-У)? Мають бути рівні умови для всіх. Тому у нас і існує формульний розподіл бюджетного фінансування, щоб реально оцінювати університети по показниках", - сказав Трофименко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щодо позиції міністерства про фінансування КНУ ім. Шевченко на загальних підставах, а не на пряму з бюджету, як це відбувається зараз.

На уточнююче запитання, чи буде Міносвіти в наступному році, при підготовці держбюджету, ініціювати виведення КНУ ім. Шевченка з окремої бюджетної статті, заступник міністр зазначив, що: "Тут потрібна дискусія зі спільнотою. Я думаю, що ми будемо про це говорити".

Як повідомлялося, Київський національний університет імені Тараса Шевченка є єдиним закладом вищої освіти в Україні, який фінансується напряму з державного бюджету, що прописано окремою програмою в кошторисі держави. Розмір виділених державних коштів для інших університетів визначено з огляду на критеріїв, яким має відповідати заклад освіти. Основний критерій розподілу є контингент здобувачів, які вчаться за кошти бюджету.

На Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій час від часу піднімають питання наскільки виправданим є те, що КНУ ім. Шевченко йде окремим рядком в держбюджеті, а не фінансується на загальних підставах.