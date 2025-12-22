Заступник міністра освіти Трофименко: У нас давно є умови для трирічного бакалаврату, це європейська практика

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко вважає, що в Україні давно є умови для скорочення бакалаврських програм з чотирьох до трьох років.

"Насправді, у нас умови для трирічного бакалаврату є давно. В рамках автономії наших закладів вищої освіти, вони можуть скорочувати ці програми до 3-х років. Це європейська практика. У наших людей в голові є традиційне уявлення, що школа має бути стільки-то років, бакалаврат - 4 роки, магістратура - півтори. Ми не маємо в такі рамки заводити наших молодих людей… Я думаю, університети зреагують на цей виклик, тому що отримають більше підготовленого студента", - сказав Трофименко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про можливе скорочення бакалаврської підготовки після запуску 12-чної профільної старшої школи.

Він наголосив, що 12-річна школа – це про профілізацію, про підсилення сильних сторін школяра-вступника, щоб допомогти йому зрозуміти, з яким напрямом він хоче пов’язати своє життя.

На запитання, чи не поставляться в університетах скептично до ідеї скорочення бакалаврату, зважаючи, що кожен рік навчання - це додаткові гроші для вишу, заступник міністра заявив, що його це не лякає.

"У нас військо під мільйон, і дуже суттєва частина цих людей захоче здобути якусь компетентність, кваліфікацію, перепрофілювання, якісь нові навички. У нас ринок освітніх послуг колосальний. Тому я думаю, що університети компенсують ту кількість вступників, які можуть в якийсь рік не дійти до закладів, іншими категоріями", - додав Трофименко.

Як зазначалося, у вересні 2017 року Верховна Рада впровадила 12-річне навчання в школі з 2027 року.

З 1 вересня 2025 року стартувала пілотування реформи старшої профільної школи: апробація нових підходів до навчання, розробка курсів, тестування навчальних матеріалів, що є першим кроком до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему.

З 1 вересня 2026 року стартує другий етап пілотування реформи старшої школи в ліцеях, продовж якого пілотні заклади освіти апробовуватимуть оновлений зміст і структуру навчання в 10–12 класах.

З 1 вересня 2027 року 10 класи розпочнуть навчання в профільній школі. Очікується, що навесні-влітку 2030 року відбудуться перші випуски з 12 класу, після чого у 2030-2033 роках відбудеться трансформація мережі закладів освіти залежно від демографічної ситуації та перших результатів реформ.