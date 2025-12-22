Проєкт зі створення наглядових рад у вишах буде законодавчо врегульовано, але для університетів це буде добровільно, - Трофименко

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко заявляє, що проєкт із створення наглядових рад у закладах вищої освіти буде законодавчо врегульовано, але для університетів це буде добровільна практика.

"Я вивчаю проміжні результати цього експерименту… Результати різні, тому що кожен заклад освіти унікальний. І завдання запровадження такого корпоративного управління - показати, що може бути по-іншому. Тому що в багатьох випадках університети, коли там ректори управляють 25 років, знаходиться в бульбашці, і не мають змоги подивитись на можливості, які є навколо, щоб відповідати сучасним вимогам. Задача їх розшевелити, прибрати шори, показати, що в нас сьогодні безліч можливостей на міжнародному ринку, можливостей подаватися на гранти, що вони важливі для своїх громад, що вони мають подивитись на свою роль в регіонах і містах", - сказав Трофименко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи питання про експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад у вишах.

На його переконання, така форма управління закладами вищої освіти може бути відповіддю на кризи, коли по показниках виш переживає період стагнації, падіння і стоїть перед загрозою банкрутства.

"Ми як засновники маємо реагувати на такі випадки через визначення форми управління або призначення ректора, маємо рятувати і забезпечувати сталий розвиток. І тут це можливо буде ефективний антикризовий захід. Ми, безперечно, будемо імплементувати цю можливість в законодавство, але це буде виключно добровільна історія. Коли заклад може для себе зрозуміти, що для нього, для спільноти це буде ефективне рішення", - наголосив заступник міністра.

На запитання про ідею відкриття можливості приватизовувати державні виші, Трофименко заявив, що ставиться до такого підходу обережно.

"Тому що вірю в кожен університет, вірю в кожну спільноту. Я розумію, що вони у нас всі унікальні, зі своїми сильними сторонами, про які вони можуть навіть і не знати. Я вірю в те, що державні заклади спроможні розбудовуватися, зміцнюватися і ставати важливими інституціями для своїх міст і регіонів. У цьому питанні потрібна дискусія. Моя персональна позиція - я не дуже підтримую цю ідею. Я за те, щоб прокачати університети, наштовхнути на розвиток, бо тільки в такій незалежній, творчій, унікальній атмосфері можна зробити круті речі, знайти унікальну модель розбудови і синергію з місцевими територіями. І в цьому сила нашої системи", - наголосив він.

Як повідомлялося, 6 вересня 2024 року Кабінет міністрів запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад. Зокрема, учасниками експерименту є Національний авіаційний університет (НАУ), який реорганізовано в ДНП "Київський авіаційний інститут", а також Запорізький національний університет і Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

10 лютого 2025 року Міністерство освіти і науки повідомило, що у трьох університетах, які беруть участь в експерименті з розширення автономії закладів вищої освіти, відбулися перші засідання новообраних наглядових рад.

В травні віце-прем’єр – очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що задоволений ходом експерименту зі створення наглядових рад в університетах й анонсував можливість законодавчого поширення цього експерименту на всі заклади вищої освіти вже 2026 року.

18 червня Кабінет міністрів включив Одеський національний економічний університет до учасників експериментального проєкту щодо розвитку автономії закладів вищої освіти.

В рамках проєкту уже призначено президенткою державного некомерційного підприємства "Державний університет "Київський авіаційний інститут" Ксенію Семенову, ректоркою Запорізького національного університету - Галину Шило і ректоркою Карпатського національного університету імені Василя Стефаника - Валентину Якубів.