Данія скоротить допомогу Україні в 2026 році

Уряд Данії планує скоротити майже вдвічі обсяг допомоги, яка надаватиметься Україні, повідомляє данська суспільна телерадіокомпанія DR (Danmarks Radio).

"У відповіді на запит Комітету з питань оборони міністр оборони Трольс Лунд Поульсен повідомив, що наступного року Данія надасть 9,4 млрд крон. Минулого року ми надали 16,5 млрд крон, а роком раніше — майже 19 млрд крон", - вказується у повідомленні.

Раніше, у 2023 році, широка більшість у парламенті Данії домовилася про створення Фонду України. Це економічна рамка, яка визначає, скільки Данія буде надавати допомоги Україні. Наразі Данія надала Україні військової допомоги на суму понад 70 мільярдів.

Наразі Данія є країною, яка надала Україні найбільшу підтримку у відсотках від ВВП. Тому, на думку речника Соціал-демократичної партії з питань оборони Сімона Коллерупа, "природно", що підтримка скорочується.

"Ми вирішили бути однією з країн, які на початку війни надали наймасштабнішу підтримку. Я також вважаю справедливим сказати, що ця підтримка дещо перевищує те, що можна було б очікувати, зважаючи на розмір нашої країни. Тому я вважаю цілком природним, що підтримка поступово зменшується", - заявив він.

Коллеруп також зазначив, що політично ще не вирішено, чи підтримка залишиться зниженную, незважаючи на поточні рішення.

"Я думаю, що ми виділимо більше грошей, ніж передбачено нинішнім профілем. Чи означає це, що ми обов’язково будемо йти попереду, як ми робили раніше, я не впевнений", - наголосив він.

Він вказав, що вже давно політики вирішили створити модель Фонду України, де більшість мільярдів було витрачено протягом перших трьох років війни. І що незабаром настане час і для інших країн докластися до цього фонду.

"Ми є невеликою країною зі здоровою економікою та високою здатністю до прийняття рішень, тому ми фактично змогли знайти в нашій економіці кошти для надання значної підтримки на початку. Але я також вважаю, що є місце для того, щоб інші країни вийшли на сцену", - пояснив Коллеруп.

В свою чергу речник з питань оборони партії "Радікальні ліві" Стінус Ліндгрін заявив, що зараз не час скорочувати підтримку Україні.

"Проблема в тому, що ми довгий час не виділяли нових коштів. Якщо ми вважаємо, що так важливо підтримувати Україну, і я чую, що всі партії так кажуть, то саме зараз ми повинні сісти в парламенті і подбати про те, щоб у нас були готові гроші", - зазначив він.

Він уточнив, що вважає суми, виділені в попередні роки, достатніми.

"Я вважаю, що ми повинні повернутися до того рівня, на якому ми були в попередні роки", - заявив він.

Ліндгрін додав, що останнім часом українці зазнають сильного тиску на полі бою. Кремль стверджує, що стратегічно важливе місто Покровськ, за яке тривалий час точилися запеклі бої, остаточно перейшло до рук росіян.

"Якщо подивитися на ситуацію в Україні зараз, то вона є критичною. Зараз не час знижувати амбіції. Ні в Данії, ні на міжнародному рівні", - резюмував він.