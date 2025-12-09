Інтерфакс-Україна
Події
10:27 09.12.2025

Країни ЄС близькі до досягнення домовленості про використання російських активів для допомоги Україні - канцелярія прем'єр-міністра Великої Британії

Фото: Unsplash

Країни ЄС близькі до досягнення угоди про використання заморожених російських активів для допомоги Україні, повідомила канцелярія прем'єр-міністра Великої Британії за підсумками зустрічі Кіра Стармера з президентами Франції та України Емманюелем Макроном і Володимиром Зеленським, а також із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Вони обговорили і зазначили прогрес, досягнутий у використанні заморожених суверенних активів Росії для підтримки відновлення України", - ідеться в повідомленні.

Згідно з пресрелізом, лідери погодилися, що настав критичний момент і що країни ЄС мають продовжувати нарощувати підтримку України та економічний тиск на Росію.

Тим часом агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела повідомляє, що європейські лідери тепер з оптимізмом дивляться на те, що угода щодо використання російських активів може бути досягнута до Різдва.

Водночас джерела газети The Times стверджують, що "угода дуже близька" і про неї буде оголошено цього або наступного тижня.

Видання зазначає, що домовленість передбачає виділення Україні 100 млрд фунтів стерлінгів ($133 млрд) за рахунок російських заморожених активів. З них активи приблизно на 8 млрд фунтів стерлінгів ($10,6 млрд) передасть Велика Британія.

Повідомлялося, що Єврокомісія розглядає можливість використання російських заморожених активів у розмірі близько 170 млрд євро, які наразі зберігаються у фінансовому депозитарії Euroclear у Брюсселі. Передбачалося, що 140 млрд євро з цих коштів підуть на "репараційний кредит" Україні. Однак проти такого рішення виступила Бельгія, яка висловила побоювання у зв'язку з його юридичними та фінансовими наслідками. Раніше прем'єр-міністр країни Барт де Вевер висунув вимогу до країн ЄС надати додаткові, юридично зобов'язувальні гарантії у разі реалізації рішення.

У вівторок газета Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що Європейський центральний банк відмовився виступити фінансовим гарантом у разі передання коштів Києву в рамках "репараційного кредиту" Україні.

Очікується, що тему фінансування України обговорюватимуть на саміті ЄС 18 грудня.

