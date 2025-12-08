Уряд Нідерландів ухвалив рішення надати Україні додаткові 700 млн євро підтримки - Зеленський

Фото: Pixabay

Уряд Нідерландів ухвалив рішення надати Україні додаткові 700 млн євро підтримки, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Дякую прем’єр-міністру Діку Схоофу та всьому уряду Нідерландів за сьогоднішнє рішення виділити додаткові 700 мільйонів євро на підтримку України", - написав він у телеграмі ввечері понеділка.

Президент зазначив, що кожне таке рішення, кожен такий крок посилюють Україну та її позиції на шляху до встановлення достойного миру. "Важливо, що наші партнери розуміють: підтримка нашої країни та наших воїнів має не лише продовжуватися, а й збільшуватися. Працюємо, щоб ці домовленості реалізовувалися швидко, так, як потрібно для нашого захисту", - підкреслив він.

За словами глави української держави, зміцнення України та посилення тиску на Росію – це ключові речі, які можуть закінчити цю війну й гарантувати безпеку на всьому Європейському континенті. "Дякую народу Нідерландів, парламенту та уряду за підтримку", - додав він.