Зеленський відвідає Нідерланди у вівторок

Фото: Pixabay

Король Нідерландів Віллем-Олександр та прем'єр-міністр Дік Схооф прийматимуть президента України Володимира Зеленського у резиденції Катсгейс (Гаага) у вівторок, 16 грудня 2025 року.

Як повідомляється на сайті уряду Нідерландів, прем'єр-міністр прийме президента Зеленського в обідню пору в Катсхуїсі разом з міністром закордонних справ Нідерландів Давідом ван Веелем та міністром оборони Рубеном Брекельмансом.

"Під час зустрічі, серед іншого, будуть обговорені мирні переговори та наша незмінна підтримка України", - йдеться у повідомленні.

Після цього президент України буде прийнятий королем Віллем Олександр у палаці Гейс-тен-Бос.

Раніше того ж дня прем'єр-міністр Схооф виступить на міжнародній міністерській конференції, присвяченій Установчому договору про створення Міжнародної комісії з врегулювання претензій для України. Ця конференція відбудеться під егідою Ради Європи та Нідерландів в Гаазі.