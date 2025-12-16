Інтерфакс-Україна
09:54 16.12.2025

Зеленський зустрінеться з королем та прем’єром Нідерландів, виступить перед парламентом

Президент України Володимир Зеленський проведе низку зустрічей у Нідерландах, куди він прибув у вівторок вранці, зокрема з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом та генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, планується також його виступ перед Палатою представників та Сенатом Парламенту Нідерландів та аудієнція у короля Нідерландів Віллема-Александра.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив прессекретар українського президента Сергій Нікіфоров.

За його даними, у 10:30 президент України виступить перед Палатою представників та Сенатом Парламенту Нідерландів.

Як повідомлялося раніше, це вже четвертий раз, коли Зеленський виступає перед членами Другої палати. 31 березня 2022 року він став першим іноземним главою уряду, який зробив це під час пленарного засідання. Роком раніше Палата змінила Регламент, що зробило це можливим. Ця промова відбулася через відеозв'язок. 4 травня 2023 року Зеленський виступив перед Генеральними штатами в Першій палаті. Раніше цього року Зеленський, на запрошення Палати представників, виступив під час саміту НАТО.

Далі, за даними Нікіфорова, запланована коротка зустріч Зеленського з прем’єр-міністром Нідерландів Схоофом, президенткою Республіки Молдова Майєю Санду та генеральним секретарем Ради Європи Берсе. Зустріч Зеленського з прем’єр-міністром Нідерландів відбудеться у форматі віч-на-віч.

Аудієнція президента України з Королем Нідерландів Віллемом-Александром запланована на другу половину дня. Далі – відвідання Зеленським Військового реабілітаційного центру Аарденбурґ (MRC Aardenburg).

Як повідомлялося раніше на сайті уряду Нідерландів, прем'єр-міністр прийме президента Зеленського в обідню пору в Катсхуїсі разом з міністром закордонних справ Нідерландів Давідом ван Веелем та міністром оборони Рубеном Брекельмансом. "Під час зустрічі, серед іншого, будуть обговорені мирні переговори та наша незмінна підтримка України", - йдеться у повідомленні.

Після цього президента України прийме король Віллем-Олександр у палаці Гейс-тен-Бос.

Раніше того ж дня прем'єр-міністр Схооф виступить на міжнародній міністерській конференції, присвяченій Установчому договору про створення Міжнародної комісії з врегулювання претензій для України. Ця конференція відбудеться під егідою Ради Європи та Нідерландів в Гаазі.

