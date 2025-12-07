Дональд Трамп-молодший заявив про можливе припинення військової підтримки України – ЗМІ

Фото: president.gov.ua

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший заявив, виступаючи на форумі з питань Близького Сходу в Досі (Катар), що США можуть припинити підтримку України у війні з РФ, повідомляє The Guardian у неділю.

Старший син Трампа виголосив довгу тираду, спрямовану проти України, яку Трамп-молодший назвав "корумпованішою за Росію".

"Найдивовижніше, свідком чого я був: цього літа я зі своєю прекрасною дівчиною їздив у Монако. 50% суперкарів — Bugatti, Ferrari та інші — з українськими номерами. Ми дійсно думаємо, що все це було чесно зароблено в Україні? Я був в Україні 20 років тому. Там були злидні. І ось — бачиш, як заарештовують другу людину в державі за розкрадання сотень мільйонів доларів. Ти чуєш всі чутки про те, що відбувається. Коли я бачу, що майже кожен номерний знак у Монако — український, стає ясно: багатії утекли і вони залишили те, що вважали селянським класом, щоб воювати в цих війнах", - заявив син президента США.

Серед звинувачень, які озвучив Трамп-молодший був закид Зеленському у затягуванні війни оскільки "не зможе виграти вибори, якщо вона закінчиться", критика голови європейської дипломатії Каї Каллас і європейських санкцій, які він охарактеризував як "ми чекатимемо, поки Росія збанкрутує", зазначивши, що це не можна вважати планом.

"Трамп-молодший не має офіційної ролі в адміністрації свого батька, але є ключовою фігурою в русі MAGA. Його втручання відображає антипатію деяких членів команди Трампа до українського уряду та відбувається на тлі тиску переговорної команди Трампа на Київ, щоб той відмовився від території", - коментує The Guardian висловлювання Трампа-молодшого.

На запитання, чи можливо, що президент Трамп просто дистанціюється від війни Трамп-молодший відповів, що, можливо, так і буде, додавши, що його батько — одна з найнепередбачуваніших людей у ​​політиці

"Що добре в моєму батькові, і що унікально в ньому, так це те, що ти не знаєш, що він збирається зробити. Той факт, що він непередбачуваний... змушує всіх діяти інтелектуально чесно... Ми хочемо миру. Ми хочемо зупинити смерть", - цитує заяву Трампа-молодшого The Guardian.