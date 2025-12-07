Інтерфакс-Україна
Події
21:23 07.12.2025

Дональд Трамп-молодший заявив про можливе припинення військової підтримки України – ЗМІ

2 хв читати
Дональд Трамп-молодший заявив про можливе припинення військової підтримки України – ЗМІ
Фото: president.gov.ua

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший заявив, виступаючи на форумі з питань Близького Сходу в Досі (Катар), що США можуть припинити підтримку України у війні з РФ, повідомляє The Guardian у неділю.

Старший син Трампа виголосив довгу тираду, спрямовану проти України, яку Трамп-молодший назвав "корумпованішою за Росію".

"Найдивовижніше, свідком чого я був: цього літа я зі своєю прекрасною дівчиною їздив у Монако. 50% суперкарів — Bugatti, Ferrari та інші — з українськими номерами. Ми дійсно думаємо, що все це було чесно зароблено в Україні? Я був в Україні 20 років тому. Там були злидні. І ось — бачиш, як заарештовують другу людину в державі за розкрадання сотень мільйонів доларів. Ти чуєш всі чутки про те, що відбувається. Коли я бачу, що майже кожен номерний знак у Монако — український, стає ясно: багатії утекли і вони залишили те, що вважали селянським класом, щоб воювати в цих війнах", - заявив син президента США.

Серед звинувачень, які озвучив Трамп-молодший був закид Зеленському у затягуванні війни оскільки "не зможе виграти вибори, якщо вона закінчиться", критика голови європейської дипломатії Каї Каллас і європейських санкцій, які він охарактеризував як "ми чекатимемо, поки Росія збанкрутує", зазначивши, що це не можна вважати планом.

"Трамп-молодший не має офіційної ролі в адміністрації свого батька, але є ключовою фігурою в русі MAGA. Його втручання відображає антипатію деяких членів команди Трампа до українського уряду та відбувається на тлі тиску переговорної команди Трампа на Київ, щоб той відмовився від території", - коментує The Guardian висловлювання Трампа-молодшого.

На запитання, чи можливо, що президент Трамп просто дистанціюється від війни Трамп-молодший відповів, що, можливо, так і буде, додавши, що його батько — одна з найнепередбачуваніших людей у ​​політиці

"Що добре в моєму батькові, і що унікально в ньому, так це те, що ти не знаєш, що він збирається зробити. Той факт, що він непередбачуваний... змушує всіх діяти інтелектуально чесно... Ми хочемо миру. Ми хочемо зупинити смерть", - цитує заяву Трампа-молодшого The Guardian.

 

Теги: #допомога_україні #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:04 06.12.2025
Зеленський разом з переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером, обговорили території та гарантії безпеки

Зеленський разом з переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером, обговорили території та гарантії безпеки

22:27 06.12.2025
Допомога Україні перевищила сплату РФ за нафту і газ лише у 5 з 24 європейських країн у 2022-24рр – Держдеп США

Допомога Україні перевищила сплату РФ за нафту і газ лише у 5 з 24 європейських країн у 2022-24рр – Держдеп США

21:56 06.12.2025
Заступник Рубіо: Європейські країни з 2022 року могли переказати Росії більше коштів, ніж Україні

Заступник Рубіо: Європейські країни з 2022 року могли переказати Росії більше коштів, ніж Україні

19:53 06.12.2025
Туск звернувся до США після публікації безпекової стратегії

Туск звернувся до США після публікації безпекової стратегії

20:16 05.12.2025
Трамп отримав "Премію миру" та медаль FIFA

Трамп отримав "Премію миру" та медаль FIFA

17:18 05.12.2025
Данія скоротить допомогу Україні в 2026 році

Данія скоротить допомогу Україні в 2026 році

12:34 04.12.2025
Майже половина європейців вважають Трампа ворогом Європи та оцінюють як "високий" ризик війни з Росією – опитування

Майже половина європейців вважають Трампа ворогом Європи та оцінюють як "високий" ризик війни з Росією – опитування

23:53 03.12.2025
Путін хоче завершити війну, це враження у Віткоффа і Кушнера після зустрічі – Трамп

Путін хоче завершити війну, це враження у Віткоффа і Кушнера після зустрічі – Трамп

19:46 02.12.2025
Трамп називав війну в Україні "хаосом", який нелегко вирішити

Трамп називав війну в Україні "хаосом", який нелегко вирішити

15:17 02.12.2025
МВС України отримає від Японії додаткову техніку для розмінування та медичне обладнання для лікування бійців на суму $27 млн

МВС України отримає від Японії додаткову техніку для розмінування та медичне обладнання для лікування бійців на суму $27 млн

ВАЖЛИВЕ

Кабмін просить звільнити по 2 члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", 3 – "Центренерго" та 5 – УРМ

У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

Кількість загиблих від ворожих обстрілів у Харківській області зросла до трьох у неділю – прокуратура

У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Зеленський обговорив з Мелоні результати переговорів в США

Росія ракетно-дроновим ударом знищила розподільчий центр фармдистриб’ютора "БаДМ"

Кабмін просить звільнити по 2 члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", 3 – "Центренерго" та 5 – УРМ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА