МВС України отримає від Японії додаткову техніку для розмінування та медичне обладнання для лікування бійців на суму $27 млн

Уряд Японії за час повномасштабної війни РФ проти України передав МВС України техніку й обладнання для гуманітарного розмінування на суму більше $60 млн, в рамках нової програми допомоги міністерство отримає додаткову техніку для розмінування та медичне обладнання для лікування бійців на суму $27 млн.

"На сьогодні Японія тільки на гуманітарне розмінування передала Україні техніки, обладнання, обмундирування на суму більше $60 млн. Сьогодні ми говоримо про наступний проєкт, який складається з $27 млн. 3,3 млн з них – це медичне обладнання, нейрохірургічне для медичних закладів МВС. Інше – гуманітарне розмінування", - сказав міністр журналістам у вівторок в Києві, відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна".

Глава МВС уточнив, що передана Японією техніка не тільки працює, але й "вже була підбита, наїжджала на міни, цю техніку намагався знищити ворог".

"Одна машина для розмінування нещодавно була знищена, зараз вона знаходиться на ремонті. Головне, що Японія нам в цьому проєкті передає змінне обладнання для техніки, щоб ми могли швидко робити ремонт", - зазначив Клименко.

За словами глави МВС, наразі стартує масштабна програма, яка суттєво посилить спроможності МВС як у сфері гуманітарного розмінування, так і в медичному забезпеченні.

"Переговори розпочалися в серпні цього року, і зараз триває робота щодо ключових документів, які дозволяють перейти до їх практичної реалізації. Один з таких документів ми підписали з паном послом сьогодні", - повідомив Клименко.

Він уточнив, що програма має секторальний підхід і повністю сфокусована саме на потребах МВС.

"По-перше – це гуманітарне розмінування. ДСНС отримає додатково машини механізованого розмінування, роботизовані комплекси та обладнання для підводного пошуку вибухонебезпечних предметів. І додатково для цього – техніку і запчастини, що є головним для обслуговування цих систем", - пояснив міністр.

Клименко зазначив, що розмінування є критичною потребою, бо Україна – одна із найбільш замінованих країн світу.

Говорячи про наступну складову проєкту, міністр наголосив, що вона стосується медичної сфери. "Медичні заклади МВС будуть забезпечені сучасним медичним обладнанням для лікування наших захисників, проведення хірургічного втручання та стабілізації поранених", - сказав він.

За словами глави МВС, це окремий блок програм - для збереження життя та здоров'я наших захисників.

"По-третє – це безпека дітей. Передбачено отримання восьми класів безпеки. Йдеться про мобільні класи безпеки, які будуть працювати по всій території нашої держави. Будемо навчати наших дітей, як діяти у випадку, якщо вони знайшли вибухонебезпечний предмет", - додав він.

Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме своєю чергою запевнив, що Японія чітко усвідомлює важливість тісної співпраці з МВС України, оскільки підрозділи міністерства знаходиться на лінії фронту.

"Тісно співпрацюємо з МВС і ДСНС зокрема саме в сфері розмінування. Пишаюся тим, що наше устаткування вже залучено і, наскільки мені відомо, представники ДСНС вже змогли розмінувати досить великі території нашої держави", - зазначив посол.