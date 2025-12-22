Міносвіти планує розширити перелік національних іспитів як альтернативу НМТ при вступі в українські виші в 2026р. - Трофименко

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Наступного року Міністерство освіти і науки планує розширювати перелік національних іспитів за кордоном, які можуть бути альтернативою національному мультипредметному тесту (НМТ) при вступі в українські виші, повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

"Сьогодні задача системи - це збереження людей, створення максимально комфортних умов для того, щоб людину провести від завершення закладу середньої освіти до університету, щоб зберегти її в системі. Цього року ми тестували польську матуру (egzamin maturalny) і давали змогу вступити за її результатами замість НМТ, але чесно кажучи, таких випадків було небагато, адже саме рішення прийняли у вересні, під час додаткової вступної по суті", - сказав Трофименко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про враховування результатів національних випускних іспитів після середньої школи в країнах Європи замість НМТ при вступі на бакалаврат.

Він наголосив, що це не заміна мультипредметного тесту, так як НМТ показала свою дієвість і ефективність за кордоном.

"Тому наступного року ми плануємо як додаткову опцію розширювати перелік національних іспитів, які можуть бути альтернативою НМТ. Але це не масові випадки, і якщо до нас будуть звертатися абітурієнти з результатами іспиту за кордоном тієї чи іншої країни, ми будемо ці результати визнавати. Тому що ми зацікавлені, щоб ці молоді люди залишались в нашій системі освіти", - розповів заступник міністра.

Він уточнив, що якщо студент хоче складати НМТ "закордонно" - він зможе його скласти, якщо ж у нього є закордонний результат - Україна прийме його замість НМТ.

"Така можливість передбачена, щоб не створювати додаткових перепон для абітурієнта. І тим більше - це в основному дуже сильні студенти. Тому що скласти ту ж саму матуру, або аналог в інших країнах – це не так легко насправді. Треба як мінімум знати мову. Плюс наповнення там, особливо математики, та й загалом – там набагато вищий рівень вимог", - додав Трофименко.

Коментуючи тему навчання українських студентів за кордоном, заступник міністра наголосив, що задача держави – створити умови для молоді, щоб вона розуміла, що в Україні можна працювати, розвиватись і вчитись.

"Наприклад, ми працюємо з університетами з точки зору дуальних програм для того, щоб втримати молодих людей в системі і дати їм можливість заробляти і вчитись вже з другого курсу. Компанії зацікавлені, університети зацікавлені, оновлюється лабораторна база - це просто супер ініціатива. Сфера IT - це взагалі наш порятунок. І за таким же принципом може бути енергетика чи інженерні спеціальності. На сьогодні це наш пріоритет. Я для себе обрав саме цю тезу – зшивати реальний сектор економіки з нашою освітою, і це працює", - розповів він.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки у вересні 2025 року запровадило додатковий вступ до закладів вищої освіти для громадян України, які закінчили школу чи коледж в Польщі та мають результати іспиту "матура" (egzamin maturalny).