Заступник міністра освіти Трофименко про відкриття кордонів для 18-22-річних: Заборонами ми людей не втримаємо

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Міністерство освіти і науки України не фіксує втрат в університетах на першому курсі у зв’язку з відкриттям кордонів для юнаків 18-22 років, повідомив заступник міністра освіти Микола Трофименко.

"Я абсолютно переконаний, що заборонами ми людей не втримаємо. І цей бар’єр, навпаки, десь сприяв тому, що молодь хотіла виїхати. Причини можуть бути різні: ментальні, психологічні, особисті мотиви. Можливо, наші молоді люди, які мають родичів, батьків за кордоном хочуть поїхати в Париж, Берлін зустрітися, просто погуляти, і неможливість це зробити, вона не буде утримувати людей в країні. Війна все одно завершиться. І якби ця заборона була, після того, як кордон був би відкритий, ми б мали серйозну втрату", - сказав Трофименко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи немає у міністерства побоювання, що відкриття кордонів для юнаків 18-22 років може вплинути на скорочення кількості контингенту вищої освіти в наступні роки.

Він наголосив, що Міносвіти сьогодні абсолютно не фіксує втрат в університетах на першому курсі.

"Ми постійно говоримо про кількість тих, хто виїхала, але треба говорити і про кількість тих, хто повернувся. Я це питання задаю абсолютно всім, у всіх авдиторіях в містах, де я був за три місяці роботи - в нас абсолютно немає з цим проблем", - додав заступник міністра.

На запитання, чи виконало відкриття кордонів функцію зупинити відтік 17-річних, Трофименко заявив, що важко сказати, бо це потрібно уточнювати у Державній прикордонній службі.

"Але та інформація, яку подають навчальні заклади, свідчить, що немає жодних сплесків. Тому я вважаю, що ці наративи, коли розповідали про автобуси, які просто набивають нашими школярами і вивозять, щоб вони там абсолютно вільно вступали в європейські заклади, не відповідають дійсності. Це можна сказати про наших талановитих дітей, випускників, які отримують високі бали, переможці олімпіад, якісь діаманти, які ми маємо в нашій шкільній системі і сподіваємось їх залишати в системі вищої освіти", - заявив він.

Заступник міністра наголосив, що за таких вступників боротьба, безперечно, йде між університетами по всьому світу, але це стосується не тільки України.

"Але це не про масові системні виїзди школярів, щоб вступати в європейські заклади", - констатував Трофименко.

Як повідомлялося, в кінці жовтня в Державній прикордонній службі України наголосили, що відомство не веде облік перетину кордону громадянами за віком, але зазначили, що значного впливу на пасажиропотік категорія чоловіків 18-22 років не становить.

Раніше видання The Telegraph опублікувало матеріал, в якому зазначається, що за даними польських прикордонників, з січня до кінця серпня до Польщі в’їхало близько 45,3 тис. українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

При цьому в Німеччині кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, зросла з 19 до понад 1 тис. до середини вересня, а до жовтня вона зросла до 1400-1800 на тиждень.

24 листопада видання "Української правди. Життя" з посиланням на Генеральну інспекцію Прикордонної поліції Румунії повідомило, що за місяць після того, як уряд дозволив виїзд за кордон чоловіків від 18 до 22 років, на в’їзді до Румунії зареєстрували понад 7 тис. перетинів кордону українцями цієї вікової категорії. Раніше видання також повідомляло, що на в’їзді до Словаччини зареєстрували понад 11 тис. перетинів кордону українцями віком 18-22 роки.

16 грудня освітній омбудсмен Надія Лещик заявила, що через відсутність статистики, їй важко сказати, чи зупинило виїзд 17-річних українських дітей за кордон відкриття кордонів для юнаків 18-22 років.