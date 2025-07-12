Вітренко: якщо матиму змогу, то братиму участь у наступних виборах ректора КНУ ім. Шевченка

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко заявляє, що якщо він матиме змогу, то братиме участь у наступних виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Що стосується моєї кандидатури на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, то в мене був такий досвід, і я щасливий, що в мене він був. І коли почнуться нові вибори ректора, якщо я буду мати можливість, я також буду приймати вних участь", - сказав Вітренко на онлайн-зустрічі з представниками Студпарламенту КНУ і КПІ в суботу.

Як повідомлялося, 12 липня Вітренко заявив, що з ним не було жодних розмов щодо посади міністра освіти. В то й же час, він додав, що якщо така пропозиція надійде, він погодиться. Крім того, він заявив, що має амбіції також стати секретарем Київської міської ради.

В 2020 році студпарламент КНУ ім. Шевченка виступив проти призначення Вітренка в.о. ректора.