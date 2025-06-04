Інтерфакс-Україна
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16:21 04.06.2025

Рада планує зобов'язати студентів-медиків проходити військову підготовку - законопроєкт

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Рада планує зобов'язати студентів-медиків проходити військову підготовку - законопроєкт

Верховна Рада має намір зобов'язати студентів медичних та фармацевтичних спеціальностей проходити військову підготовку офіцерів запасу медичної служби.

За відповідний законопроєкт №13276 про внесення змін до ст. 11 закону "Про військовий обов’язок і військову службу" у першому читанні проголосували 262 народних депутата на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Запропоновані зміни до закону передбачають встановлення обов'язковості проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для громадян України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Згідно з законопроєктом, заклади вищої освіти всіх форм власності та підпорядкування, що проводять освітню діяльність за медичними та фармацевтичними спеціальностями, зобов'язані забезпечити проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби здобувачами освіти.

Міністерство охорони здоров’я уповноважено погоджувати перелік військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями.

Прикінцеві положення законопроєкту пропонують доручити Міністерству оборони спільно з міністерствами охорони здоров’я, освіти та науки забезпечити створення необхідної кількості військових навчальних підрозділів з необхідною кількістю посад військової служби у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Теги: #верховна_рада #студенти_медики #військова_підготовка

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