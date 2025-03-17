До центрів рекрутингу звернулося понад 45 тис. осіб

З початку роботи центрів рекрутингу української армії до них звернулися 45 657 громадян, з них – 9 379 кандидати розпочали процес оформлення на військову службу, повідомили в Міноборони України у понеділок.

"Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу української армії досягла 45 657. Зокрема, за попередній тиждень звернулося 1 086 осіб. Із загальної кількості інтересантів вже 9 379 кандидати розпочали процес оформлення на військову службу. Зокрема, з минулий тиждень – це 216 осіб", - йдеться у повідомленні на сайті відомства. Найбільш активні мешканці Києва та Дніпропетровської, Харківської, Львівської та Запорізької областей.

В Міноборони зазначають, що частка жінок, які звертаються до центрів рекрутингу зберігається на рівні 21%, найбільша частка кандидаток – у Чернівецькій (44%), Хмельницькій (39%) та Вінницькій (38%) областях.

Оборонне відомство нагадує, що в Україні функціонує 49 рекрутингових центрів, зокрема, один онлайн-центр. Їх фахівці консультують та забезпечують супровід потенційних кандидатів до Сил оборони України. Центри рекрутингу, які переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів, надають виключно конфіденційні консультації. На їх території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Як повідомлялось, у січні 2025 року до рекрутингових центрів звернулася 5 381 особа, що майже на 80% більше, ніж середньомісячний показник минулого року.