Жінки з медичною освітою будуть взяті на військовий облік автоматично, без їх особистої присутності – постанова уряду

Кабінет міністрів України деталізував окремі процедури військового обліку та призову громадян на військову службу під час мобілізації, зокрема встановив автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною освітою без їх особистої присутності.

Як повідомляється на сайті Міноборони у середу, нововведення затверджено постановою від 30 липня "Про внесення до деяких постанов Кабінету міністрів України змін щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації".

Зокрема, ухвалений документ встановлює: автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною освітою без їх особистої присутності; надсилання повісток рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу проживання; присвоєння військового звання "солдат (матрос) запасу" одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку та не проходили військову службу чи базову загальновійськову підготовку, без їх виклику до ТЦК та СП; формування поіменних списків засобами системи "Оберіг" для організації відправки команд під час призову на військову службу.