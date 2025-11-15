Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
18:10 15.11.2025

1 центр рекрутингу презентує підрозділи Сухопутки: 61 окрема механізована Степова бригада

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ допомагає долучитися на військову службу у найбільш зручний і передбачуваний спосіб — за мобілізацією або за контрактом, із можливістю самостійно обрати посаду та підрозділ із наявного переліку вакансій.

"Щоб полегшити вибір майбутнім військовослужбовцям, ми розпочинаємо серію публікацій на провідних інформаційних майданчиках України про підрозділи Сухопутних військ. Першою у фокусі — 61 окрема механізована Степова бригада", - повідомив інтернет-виданню "Інтерфакс-Україна" офіцер 1 центру рекрутингу Ілля Абель.

Хто вони

61 окрема механізована бригада "Степова" — бойове з’єднання Сухопутних військ, сформоване 2015 року. Підрозділ еволюціонував від мотопіхотного/єгерського формату до механізованого і у 2022 році отримав почесне найменування "Степова". Серед завдань — дії у складній місцевості (ліси, заболочені ділянки), що вимагає гнучкості та високої підготовки особового складу.

Досвід сучасної війни

Під час повномасштабного вторгнення бригада виконувала бойові завдання на південному напрямку, зокрема брала участь у визволенні Херсону і Херсонської області, в боях на Соледарі та на Авдіївському напрямку, а також відзначалася в операціях на інших ділянках фронту.

У 2024–2025 роках підрозділ фігурував у повідомленнях щодо дій в прикордонному регіоні рф, що підкреслює його маневровість і готовність до складних операцій сучасної війни.

Склад і спроможності (узагальнено)

Структура бригади включає механізовані батальйони, танковий компонент, артилерію (в т. ч. реактивну), підрозділи ППО, інженерне забезпечення, зв’язок, розвідку, снайперську роту, а також підрозділи БпЛА та РЕБ. Це дає змогу виконувати широкий спектр завдань — від мобільної оборони до наступальних дій із тісною взаємодією маневрових та вогневих засобів.

Окремо відзначимо роботу з інженерним обладнанням та мостовими/переправними рішеннями — у відкритих джерелах повідомлялося про застосування нових понтонних систем, що покращують мобільність і темп операцій.

Кому буде цікаво долучитися

З огляду на профіль і завдання бригади, затребуваними можуть бути:

  • механізовані підрозділи (стрілецькі/штурмові спеціальності);
  • водії та фахівці логістики (евакуація, забезпечення);
  • артилеристи (ствольна/реактивна артилерія, коригування вогню);
  • зв’язківці та ІТ-спеціалісти (мережеві рішення, засоби зв’язку, кібергігієна);
  • оператори/техніки БпЛА (оператор, експлуатація, ремонт);
  • інженерні спеціальності (мінно-вибухова справа, переправи, укріплення);
  • медичні фахівці (домедична допомога, стабілізація, евакуація).

Актуальний перелік вакансій для 61-ї ОМБр публікується на офіційному сайті 1 центру рекрутингу; там само — умови, вимоги до кандидатів і шлях рекрута та перші кроки у війську.

Контракт 18-24

Степова бригада також бере участь в проєкті "Контракт 18-24", згідно з умовами якого кожен рекрут отримає додатково 1 млн гривень винагороди. Перший транш розміром 200 тис грн виплачується в перші 5 днів після підписання контракту, наступні 300 тис грн після проходження БЗВП, а останній транш в 500 000 після завершення контракту. Слід також нагадати, що контакти можуть бути або на рік (для стрілецьких посад), або на два – для посад, які пов’язані з безпілотними системами.

Долучайся на службу до Степової бригад, щоб нищити ворога разом та бути корисним своїй країні – вільні обирають битися, бийся разом з 61 бригадою! Ворогу ж варто пам’ятати гасло "степовиків" Noli Me Calcare (Не наступай на мене) та оминати стороною.

Чому варто йти через 1 центр рекрутингу

Прозорий вибір: бачите реальні посади та підрозділи, консультуєтесь із рекрутерами й обираєте шлях під ваші навички та мотивацію.

Зрозумілий маршрут: від подачі заявки — до базової підготовки, фахових курсів та адаптації у бригаді.

Підтримка на кожному етапі: з документами, ВЛК, підбором спеціальності і роз’ясненням умов служби.

Як податися саме в 61-шу ОМБр

Перейдіть за посиланням на картку бригади на офіційному сайті 1 центру рекрутингу, щоб залишити заявку та отримати консультацію: lfrecruiting.mil.gov.ua/ . На сторінці — опис підрозділу та відкриті позиції; після звернення з вами зв’яжеться рекрутер, аби узгодити наступні кроки.

Контакти 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

Дізнатися детальні контакти можна на офіційному сайті lfrecruiting.mil.gov.ua, бо 1 центр рекрутингу має свої представництва в різних містах України – Київ, Суми, Харків, Дніпро, Одеса, Львів і Тернопіль.

Дізнатися про актуальні посади можна і за телефонами: 0800 503 696 (безкоштовно) та +38097 902 3089 (згідно з тарифом вашого мобільного оператора).

Теги: #зсу #рекрутинг #сухопутні_війська

