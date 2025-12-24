Командувач Сухопутних військ ЗСУ обговорив зі своїм французьким колегою співпрацю у сферах підготовки та обміну досвідом

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Геннадій Шаповалов провів зустріч із французькою делегацією на чолі з армійським генералом начальником штабу Сухопутних військ Франції П’єром Шиллем.

"Сторони обговорили поточну ситуацію на фронті, співпрацю у сферах підготовки та обміну досвідом на рівні Сухопутних військ наших держав, а також передачі озброєння, техніки, її ремонт та обслуговування", - йдеться у повідомленні.

Шаповалов подякував своєму колезі за стійку та постійну підтримку українського війська, зокрема в підготовці мобілізованих військовослужбовців, а також вузькопрофільних спеціалістів.

Французька сторона висловила захоплення стійкістю українського війська та народу і запевнила у продовженні всебічної підтримки.