Перші іноземні добровольці прибули у ББпС "Спалах" – Сухопутні війска

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Перші іноземні добровольці ББпС "Спалах" уже починають пілотувати дрони, повідомляють Сухопутні війська ВСУ.

"Рекрути прибули з різних куточків світу — від Польщі і США до Мадагаскару, Австралії та Бразилії. Усі вони різного віку, з різним досвідом, але обʼєднані однією метою — допомогти Україні в боротьбі. У лавах 28 механізованої бригади вони робитимуть це сучасно — пілотуючи дрони", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ у telegram-каналі у неділю.