"Контракт 18–24" масштабували: набір відкрито майже до всіх пріоритетних підрозділів Сухопутних військ

Фото: https://18-24.army.gov.ua/

1-й центр рекрутингу Сухопутних військ оголосив про суттєве розширення програми "Контракт 18–24". Відтепер до участі допущено понад сто підрозділів — фактично весь пул пріоритетних частин.

"Набір стосується як "класичного" річного треку для піхотних/стрілецьких посад, так і технологічного напряму "дрони" із дворічним строком служби для операторів БпЛА та технічних фахівців", - повідомив "Інтерфакс-Україна" офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.

Головні акценти:

понад 100 підрозділів у переліку — розширення охоплює майже всі пріоритетні формування Сухопутних військ;

два формати служби: 12 місяців на стрілецьких посадах або 24 місяці у "дроновому" напрямі;

у "дронах" збережена умова — не менше 12 місяців безпосередньої участі у бойових діях у межах дворічного контракту;

контракт на 1 000 000 грн.

Що дає розширення і деталі треків

Розширений список частин означає більше варіантів за локацією та профілем підрозділу.

"Контракт 18–24" (піхотний): строк — 12 місяців; фокус на базових бойових спеціальностях і швидкому підсиленні пріоритетних частин. Фінансовий пакет: 200 000 грн при підписанні та 800 000 грн — двома частинами протягом дії контракту.

"Контракт 18–24: дрони": строк — 24 місяці; ролі — оператор БпЛА або фахівець з експлуатації/ремонту; обов’язкова умова — щонайменше рік реальної участі у боях у межах контракту. Загальний обсяг виплат — 1 000 000 грн.

Як готують кандидатів

Базова загальновійськова підготовка: старт протягом перших двох тижнів після підписання; тривалість від 45 діб (для піхотного треку може варіюватися за програмою).

Фахове навчання за ВОС: 14–60 діб залежно від спеціальності; у "дронах" акцент — техніка, ПЗ, наземні станції керування, безпека, тактика застосування.

Адаптація в частині: 14 діб безпосередньо на місці служби під супроводом інструкторів, сержантів і офіцерів бойових підрозділів.

Чому "дрони" — на 24 місяці

Підготовка до роботи з безпілотними комплексами виходить за рамки пілотування: це експлуатація, діагностика, ремонт, робота з програмним забезпеченням і сенсорними системами, а також злагоджена взаємодія у бойовій ланці. Дворічний термін дозволяє пройти повний навчальний цикл і накопичити підтверджений бойовий досвід.

Хто може долучитися

Молодь віком до 25 років, готова до інтенсивного навчання й дисципліни, уважна до деталей і зорієнтована на командну роботу. Для "дронового" напрямку плюсами будуть технічні здібності або висока мотивація їх швидко набути.

Розширення "Контракту 18–24" до понад сотні підрозділів істотно збільшує можливості для кандидатів і пришвидшує доукомплектування пріоритетних частин. Від піхотних ролей до високотехнологічних спеціальностей у сфері БпЛА — молодь отримує ширший вибір і реальний спосіб посилити Сухопутні війська на практиці.

Як подати заявку

Реєстрація — через офіційний сайт 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua. Доступні також офлайн-консультації у представництвах центру (Київ, Суми, Львів, Дніпро, Одеса, Харків). Гаряча лінія: 0 800 503 696.