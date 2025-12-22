Понад 95% виконання: УУБ підтверджує високу ефективність форвардних контрактів

Український бізнес давно потребував інструментів довгострокового планування, стабільності цін та прогнозованих умов постачання. Українська універсальна біржа почула цей запит ринку та запропонувала ефективний механізм - форвардні контракти, які вже неодноразово довели свою результативність на практиці.

За підсумками торгів форвардними контрактами з постачанням сировини у другому півріччі 2025 року рівень виконання зобов’язань доволі динамічний і станом на 22 грудня становить 95,36%, а це 1 380 591.367 куб. м відвантаженої сировини. Достроково виконано 261 форвард.

Такий результат свідчить про зрілість ринку та готовність бізнесу працювати з інструментами довгострокового планування. Учасники з усіх регіонів країни отримали можливість заздалегідь фіксувати умови постачання та ціни, зменшуючи вплив ринкових коливань і підвищуючи передбачуваність фінансових рішень.

Форвардні контракти, запроваджені УУБ, стали відповіддю на системний запит бізнесу щодо стабільності та прозорих правил гри. Практика їх виконання підтверджує, що український ринок готовий до механізмів, які вже багато років є стандартом у європейських країнах.

Високий рівень виконання форвардних контрактів - це показник довіри учасників до біржової інфраструктури. Бізнесу важливо мати можливість планувати виробництво, постачання та фінанси на кілька місяців наперед. Саме такі інструменти ми сьогодні пропонуємо ринку», - зазначає Сергій Гладкий, директор Української універсальної біржі.

Поточні результати торгів створюють основу для подальшого розвитку форвардних програм із довшим періодом дії - до одного року, що відкриває нові можливості для стратегічного планування та інвестиційної активності.

Українська універсальна біржа й надалі працює над розвитком прозорого та передбачуваного біржового середовища, у якому ринкові інструменти знижують ризики та сприяють сталому розвитку бізнесу по всій країні.