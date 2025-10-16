Інтерфакс-Україна
14:41 16.10.2025

Українська універсальна біржа застосовує санкції та наголошує на необхідності дотримання умов укладених договорів

ТОВ «Українська універсальна біржа» послідовно працює над забезпеченням стабільності та прозорості ринку необробленої деревини, на якому є активним учасником. Одним із ключових чинників ефективного функціонування цього ринку є належне виконання сторонами своїх зобов’язань за біржовими договорами.

За результатами моніторингу виконання договорів  за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» у III кварталі 2025 року, за якими зафіксовано підвищення цін на ресурс понад 30% та часткове або неналежне виконання умов, станом на 16 жовтня 2025 року до окремих учасників, що допустили порушення умов біржових контрактів, застосовано дисциплінарні санкції.

Так, застосовано зупинення допуску до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасниками-продавцями, зобов’язання перед якими були порушені:

  • до шести учасників — терміном на 1 місяць;
  • до двох — на 2 місяці;
  • до семи учасників — на 3 місяці.

Крім того, застосовано санкції у вигляді зупинення допуску до біржових торгів з продажу, які будуть ініційовані учасниками-продавцями окремого регіону:

  • до одного учасника — на 1 місяць;
  • ще до одного — на 3 місяці.

Також 112 учасникам зупинено допуск до участі у біржових торгах (аукціонах) за напрямом «Необроблена деревина та пиломатеріали» через несплату штрафу, до моменту повного погашення заборгованості перед ТОВ «УУБ».

Такі заходи спрямовані на підвищення дисципліни виконання договорів, забезпечення справедливості біржових операцій та захист інтересів добросовісних учасників ринку.

«Українська універсальна біржа закликає всіх учасників торгів неухильно дотримуватися договірних зобов’язань. Своєчасне та повне виконання умов контрактів є запорукою стабільності ринку, взаємної довіри між його учасниками та запобігання застосуванню більш суворих санкцій у майбутньому. Біржа продовжує створювати рівні, прозорі та безпечні умови для всіх учасників ринку, сприяючи формуванню цивілізованих правил торгівлі та сталому розвитку лісового сектору України», — зазначив директор ТОВ «УУБ» Сергій Гладкий.

 

