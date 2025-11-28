Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:13 28.11.2025

УУБ застосувала дисциплінарні санкції до учасників-порушників правил торгів деревиною

2 хв читати
УУБ застосувала дисциплінарні санкції до учасників-порушників правил торгів деревиною

Українська універсальна біржа є активним та відповідальним учасником вітчизняного ринку деревини й постійно працює над дотриманням прозорості торговельних операцій та їх успішністю для всіх сторін. Важливим чинником для цього є виконання укладених контрактів.

Біржа проводить постійний моніторинг виконання договорів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» й за його результатами у III кварталі 2025 року, за якими зафіксовано підвищення цін на ресурс понад 30% та часткове або неналежне виконання умов, станом на 28 листопада до окремих учасників, які допустили порушення умов біржових контрактів, застосовано дисциплінарні санкції.

Таким чином застосовано зупинення допуску до біржових торгів (аукціонів) з продажу, що будуть ініційовані учасниками-продавцями, зобов’язання перед якими були порушені:

  • до 32 учасників — терміном на 1 місяць;
  • до 23 учасників — на 2 місяці;
  • до 23 учасників — на 3 місяці.

Крім того, застосовано санкції у вигляді зупинення допуску до біржових торгів з продажу, які будуть ініційовані учасниками-продавцями окремого регіону:

  • до одного учасника — на 1 місяць;
  • ще до двох — на 2 місяці.

Також 135 учасникам зупинено допуск до участі у біржових торгах (аукціонах) за напрямом «Необроблена деревина та пиломатеріали» через несплату штрафу, до моменту повного погашення заборгованості перед ТОВ «УУБ».

Дані заходи спрямовані на підвищення дисципліни виконання договорів, забезпечення справедливості біржових операцій та захист інтересів добросовісних учасників ринку.

«Від виконання контрактів залежить стабільність та стійкість ринку, а так і успішність господарської діяльності всіх його учасників. До порушників правил торгів ми застосовуємо санкції – це вимушена міра. Вона необхідна для створення прозорих, безпечних та рівних умов при проведенні торгів. Закликаємо, як покупців, так і продавців суворо дотримуватися взятих на себе зобов’язань для запобігання накладення штрафів та більш суворих санкцій», – наголосив директор ТОВ «УУБ» Сергій Гладкий.

 

Теги: #ууб #сергій_гладкий #українська_універсальна_біржа #необроблена_деревина #пиломатеріали

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:41 16.10.2025
Українська універсальна біржа застосовує санкції та наголошує на необхідності дотримання умов укладених договорів

Українська універсальна біржа застосовує санкції та наголошує на необхідності дотримання умов укладених договорів

12:59 26.08.2025
Довгострокові контракти як фундамент стабільності: новий етап розвитку ринку деревини

Довгострокові контракти як фундамент стабільності: новий етап розвитку ринку деревини

12:16 12.08.2025
Показники виконання договорів купівлі-продажу деревини у III кварталі позитивні – понад 43%

Показники виконання договорів купівлі-продажу деревини у III кварталі позитивні – понад 43%

12:54 25.07.2025
Українська універсальна біржа проводить практичне навчання для регіональних агентів з класифікації круглих лісоматеріалів

Українська універсальна біржа проводить практичне навчання для регіональних агентів з класифікації круглих лісоматеріалів

12:00 02.07.2025
Форвардні контракти підтвердили ефективність біржової моделі на ринку деревини

Форвардні контракти підтвердили ефективність біржової моделі на ринку деревини

16:42 10.06.2025
У травні на аукціонах Української універсальної біржі продано необробленої деревини на 7,47 млрд грн

У травні на аукціонах Української універсальної біржі продано необробленої деревини на 7,47 млрд грн

16:00 31.05.2022
Товарні біржі дуже позитивно відреагували на успіхи ЗСУ в квітні, торги будуть поновлюватися і нарощувати інтенсивність – директор УУБ

Товарні біржі дуже позитивно відреагували на успіхи ЗСУ в квітні, торги будуть поновлюватися і нарощувати інтенсивність – директор УУБ

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Як захистити освіту під час війни - представлено комплексну модель для шкіл

Як Ви звучите англійською?

UKRNAFTA знижує ціни на пальне та пропонує клієнтам -10 грн/літр бензинів додатково

Ставлення населення України до актуальних соціально-політичних питань (листопад 2025 року)

Як англійська змінює особистість

IDS Ukraine увійшла до ТОП-10 найкращих роботодавців України 2025 року

У Чернігові розпочав роботу 8-й центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ

Англійська як антистрес

У Києві представили історії польських лікарів XIX–XX ст., які вплинули на розвиток європейської медицини

Київська ТПП нагородила фіналістів конкурсу "Підприємство, дружнє до родини"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА