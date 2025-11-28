УУБ застосувала дисциплінарні санкції до учасників-порушників правил торгів деревиною

Українська універсальна біржа є активним та відповідальним учасником вітчизняного ринку деревини й постійно працює над дотриманням прозорості торговельних операцій та їх успішністю для всіх сторін. Важливим чинником для цього є виконання укладених контрактів.

Біржа проводить постійний моніторинг виконання договорів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» й за його результатами у III кварталі 2025 року, за якими зафіксовано підвищення цін на ресурс понад 30% та часткове або неналежне виконання умов, станом на 28 листопада до окремих учасників, які допустили порушення умов біржових контрактів, застосовано дисциплінарні санкції.

Таким чином застосовано зупинення допуску до біржових торгів (аукціонів) з продажу, що будуть ініційовані учасниками-продавцями, зобов’язання перед якими були порушені:

до 32 учасників — терміном на 1 місяць;

до 23 учасників — на 2 місяці;

до 23 учасників — на 3 місяці.

Крім того, застосовано санкції у вигляді зупинення допуску до біржових торгів з продажу, які будуть ініційовані учасниками-продавцями окремого регіону:

до одного учасника — на 1 місяць;

ще до двох — на 2 місяці.

Також 135 учасникам зупинено допуск до участі у біржових торгах (аукціонах) за напрямом «Необроблена деревина та пиломатеріали» через несплату штрафу, до моменту повного погашення заборгованості перед ТОВ «УУБ».

Дані заходи спрямовані на підвищення дисципліни виконання договорів, забезпечення справедливості біржових операцій та захист інтересів добросовісних учасників ринку.

«Від виконання контрактів залежить стабільність та стійкість ринку, а так і успішність господарської діяльності всіх його учасників. До порушників правил торгів ми застосовуємо санкції – це вимушена міра. Вона необхідна для створення прозорих, безпечних та рівних умов при проведенні торгів. Закликаємо, як покупців, так і продавців суворо дотримуватися взятих на себе зобов’язань для запобігання накладення штрафів та більш суворих санкцій», – наголосив директор ТОВ «УУБ» Сергій Гладкий.