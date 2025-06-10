Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:42 10.06.2025

У травні на аукціонах Української універсальної біржі продано необробленої деревини на 7,47 млрд грн

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У травні на аукціонах Української універсальної біржі продано необробленої деревини на 7,47 млрд грн

Ліцензована Українська універсальна біржа займає передові місця щодо об’ємів реалізації необробленої деревини. У травні поточного року на електронному торговельному майданчику було продано 2,19 млн куб. м круглих лісоматеріалів. Загальна вартість сировини склала 7,47 млрд грн. Всього відбулось 778 торгів деревиною у яких взяли участь 59 продавців, 994 покупці стали переможцями. Додатковий дохід лісових господарств склав 1,51 млрд грн.

Найбільше необробленої деревини реалізовано у Житомирській, Рівненській, Чернігівській, Волинській та Сумській областях.

Попит мали такі породи: сосна (54,6% у загальній структурі продажів), твердолистяні (13,19%), дуб (9,52%), вільха (6,38%) та береза (4,09%).

Індекси середньозважених цін на круглі лісоматеріали:

  • Сосна – 4 072,52 грн м3;
  • Вільха – 7 544,84 грн м3;
  • Дуб – 30 158,07 грн м3;
  • Береза – 7 301,69 грн м3;
  • Бук – 4 632,67 м3;
  • Ялиця – 3 703,01 грн м3;
  • Ялина – 3 853,33 грн м3;
  • Ясен – 7 937,83 грн м3.

Індекси середньозважених цін на деревину дров’яну:

  • Деревина дров’яна промислового використання – 1 590,50 грн м3;
  • Деревина дров’яна непромислового використання 1 група – 1 345,66 грн м3;
  • Деревина дров’яна непромислового використання 2 група – 1 204,31 грн м3;
  • Деревина дров’яна непромислового використання 3 група –  1 101,16 грн м3.

«Головні принципи Української універсальної біржі – це відкритість та прозорість. Торги на нашому електронному торговельному майданчику доступні кожному, вони завжди конкурентні, а отже ціна на сировину формується за ринковим принципом попиту та пропозиції і є справжньою та справедливою. На торговій платформі УУБ кожен продавець може вигідно продати свій товар та мати прибуток, а покупець придбати необхідний йому ресурс», – розповів Сергій Гладкий, директор ТОВ «УУБ».    

Теги: #ууб #українська_універсальна_біржа #лісоматеріали #сергій_гладкий

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