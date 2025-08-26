Інтерфакс-Україна
Довгострокові контракти як фундамент стабільності: новий етап розвитку ринку деревини

З приходом біржової торгівлі український ринок деревини отримав якісно новий рівень прозорості й конкурентності. Наступним кроком стало впровадження довгострокових форвардних контрактів, які надали бізнесу і державі головне – стабільність та прогнозованість.

  • Форвард це не просто інструмент, а принцип довіри. Це коли підприємство планує роботу на пів року вперед, лісгосп розуміє свій графік заготівлі, а держава бачить передбачувану картину розвитку галузі. Така модель уже встигла довести свою ефективність, зазначив директор Української універсальної біржі Сергій Гладкий.

Перші форвардні торги, що відбулися на платформі Української універсальної біржі у листопаді 2024 року, показали успішність нового підходу: було реалізовано 351 тис. м³ деревини на суму 932 млн грн, середнє зростання ціни – 35%, рівень виконання контрактів до липня 2025 року склав 97,2%. Угоди уклали 39 компаній з 11 областей, що підтвердило масштаб і готовність ринку працювати за новими правилами.

Торги на друге півріччя 2025 року підтвердили динаміку зростання. У травні обсяг реалізованої деревини зріс у понад чотири рази й досяг 1,096 млн м³. Кількість біржових угод сягнула 400 (!), а кількість унікальних учасників зросла у більш ніж три рази – до понад 275 компаній. Окрім цього, до торгів також долучилися ще п’ять областей - Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Тернопільська та Харківська. Уже зафіксовано три достроково виконані контракти, що свідчить про високий рівень відповідальності.

Попереду наступний етап – річні форвардні контракти. УУБ разом із лісовою галуззю та профільними асоціаціями вже готують проведення перших торгів наприкінці 2025 року з постачанням сировини протягом усього 2026-го. Паралельно триває робота над ухваленням закону «Про ринок деревини», який закріпить форвард як окремий механізм торгів і забезпечить правовий захист для всіх учасників.

Про це та більше читайте у блозі Сергій Гладкого на «Економічній правді».

