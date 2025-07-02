Інтерфакс-Україна
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12:00 02.07.2025

Форвардні контракти підтвердили ефективність біржової моделі на ринку деревини

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Форвардні контракти підтвердили ефективність біржової моделі на ринку деревини

КИЇВ. 2 липня 2025 року. – У першому півріччі 2025 року рівень виконання форвардних контрактів на Українській універсальній біржі (УУБ) сягнув 97,2%, що підтверджує ефективність цього інструменту на ринку деревини. Згідно з даними біржі, з передбачених контрактами 351 тис. м³ необробленої деревини фактично поставлено 341,16 тис. м³.

Контракти були укладені наприкінці 2024 року з терміном постачання — з січня по червень 2025 року. Загалом реалізація відбувалася за 55 укладеними форвардними угодами у понад десяти регіонах України.

За словами директора УУБ Сергія Гладкого, такі результати свідчать про високу дисципліну учасників торгів та довіру до біржових механізмів:
«Форвардні контракти дозволяють учасникам ринку планувати логістику, виробництво та фінанси на півроку вперед. Високий рівень виконання підтверджує ефективність довгострокових контрактів», – наголосив він.

Ключовим елементом системи є гарантійний внесок, який забезпечує фінансову відповідальність сторін та мінімізує ризики невиконання зобов’язань.

На думку біржі, такий рівень виконання є також свідченням зрілості ринку та дієвості біржового інструментарію в сегменті деревини.

Теги: #ууб #українська_універсальна_біржа #сергій_гладкий #деревина

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