Форвардні контракти підтвердили ефективність біржової моделі на ринку деревини

КИЇВ. 2 липня 2025 року. – У першому півріччі 2025 року рівень виконання форвардних контрактів на Українській універсальній біржі (УУБ) сягнув 97,2%, що підтверджує ефективність цього інструменту на ринку деревини. Згідно з даними біржі, з передбачених контрактами 351 тис. м³ необробленої деревини фактично поставлено 341,16 тис. м³.



Контракти були укладені наприкінці 2024 року з терміном постачання — з січня по червень 2025 року. Загалом реалізація відбувалася за 55 укладеними форвардними угодами у понад десяти регіонах України.



За словами директора УУБ Сергія Гладкого, такі результати свідчать про високу дисципліну учасників торгів та довіру до біржових механізмів:

«Форвардні контракти дозволяють учасникам ринку планувати логістику, виробництво та фінанси на півроку вперед. Високий рівень виконання підтверджує ефективність довгострокових контрактів», – наголосив він.



Ключовим елементом системи є гарантійний внесок, який забезпечує фінансову відповідальність сторін та мінімізує ризики невиконання зобов’язань.



На думку біржі, такий рівень виконання є також свідченням зрілості ринку та дієвості біржового інструментарію в сегменті деревини.