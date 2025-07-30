Інтерфакс-Україна
Події
13:46 30.07.2025

ДБР викрило схему розкрадань деревини посадовцями державних підприємств та лісництв на десятки мільйони гривень

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ДБР викрило схему розкрадань деревини посадовцями державних підприємств та лісництв на десятки мільйони гривень

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з Департаментом Кіберполіції Національної поліції України викрили масштабну схему розкрадань деревини за участі посадовців держпідприємства "Лісоаналітичний інноваційний центр" (ЛІАЦ) та лісництв ДП "Ліси України" з різних регіонів.

"Організував оборудку працівник ДП "ЛІАЦ", який несанкціоновано змінював дані в "Єдиній державній системі електронного обліку деревини", - повідомляє ДБР в телеграм-каналі в середу.

За інформацією Бюро, це надавало можливість змінювати дані щодо надлишків деревини на тому чи іншому лісництві, якості та об’ємів деревини, об’ємів відведених для рубки дерев.

"Представники лісництв зверталися до організатора та просили його змінити відповідну інформацію, а той робив це особисто чи надав вказівки іншим працівникам ДП "ЛІАЦ". Отримані таким чином надлишки дерев продавалися або використовувалися учасниками оборудки за власним розсудом", - уточнюють в ДБР.

Згідно з повідомленням, найбільшими користувачами таких "послуг" були працівники ДП "Ліси України" у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях.

"Вартість своїх "послуг" ділок оцінював від 5 до 30 тис. грн, які отримував на власні банківські рахунки. На даний час задокументовано отримання організатором понад 10 млн грн від працівників ДП "Ліси України", - інформують у відомстві.

В ДБР наголошують, що загалом таким чином було внесено понад 10 тисяч несанкціонованих змін до системи ЕОД, з яких майже половина призвела до фінансових втрат ДП "Ліси України".

Правоохоронці провели понад 50 обушків у різних регіонах України та затримали організатора з трьома пособниками.

Загалом про підозри повідомлено 12 особам, серед яких організатор оборудки, 7 працівників ДП "ЛІАЦ" та 4 працівники ДП "Ліси України".

Теги: #кіберполіція #розкрадання #ліац #деревина #дбр

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